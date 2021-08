ഇവിടെയുണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന്റെ തുടിപ്പ്; എക്സ്പോയിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പവിലിയൻ

ദുബായ് ∙ ആരോഗ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ക്രീസിൽ നിന്ന് ഉല്ലാസത്തിന്റെ സിക്സറുകൾ പായിച്ചാൽ േനട്ടങ്ങളുടെ സെഞ്ചുറി ഉറപ്പെന്ന് ഓസീസ്. നീലാകാശത്തിനു കീഴിൽ സുഖവും സ്വസ്ഥതയും സമൃദ്ധിയും വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ആരോഗ്യമാണെന്നും ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. ഉല്ലാസം ശീലമാക്കിയാൽ ഉത്സാഹം കൂടുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് എക്സ്പോയിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പവിലിയനിൽ പഠിക്കാം.

സ്വപ്നങ്ങളുടെ നീലാകാശവും ക്രിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കായിക വിനോദങ്ങളും ആരോഗ്യ ജീവിതവുമാണ് പവിലിയന്റെ പ്രമേയങ്ങൾ. മേഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നീലാകാശത്തിന്റെ പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന മേൽക്കൂരയ്ക്കു കീഴിൽ ചുറുചുറുക്കുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ കാഴ്ചകൾ. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് യോഗയോടും താൽപര്യം കൂടുകയാണ്. യോഗ, ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ, മറ്റ് കായിക വിനോദങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളും അവതരിപ്പിക്കും.

കോവിഡ് വെല്ലുവിളികൾ പുതിയ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ലോകത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്തെന്ന സന്ദേശം കൂടിയാണ് നൽകുന്നതെന്ന് എക്സ്പോയിലെ ഓസ്ട്രേലിയൻ കമ്മിഷണർ ജനറൽ ജസ്റ്റിൻ മക്ഗൊവൻ പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യവും മനസ്സുമുണ്ടെങ്കിൽ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കു കുതിക്കാം.

കായികമേഖലയിലെ നേട്ടങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും രാജ്യത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസം വളർത്താൻ കായിക വിനോദങ്ങൾക്കു കഴിയുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സന്ദർശകരെ കാഴ്ചകൾ കാണിച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനാണ് സംഘാടകരുടെ തയാറെടുപ്പ്.

മികച്ച സർവകലാശാലകൾ, കായിക പരിശീലന അവസരങ്ങൾ, ഉല്ലാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ, നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ എന്നിവ കൂടുതൽ പേരെ ആകർഷിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പ്രമുഖ സർവകലാശാലകൾക്കു ദുബായിൽ ക്യാംപസുണ്ട്.

ബൗണ്ടറി കടക്കും, രുചിക്കൂട്ടുകൾ

ഓസ്ട്രേലിയൻ കേക്ക്, പേസ്ട്രി, ചോക് ലേറ്റ്, സോസേജ് റോൾ, ചെമ്മീൻ കോക് ടെയിൽ, മത്സ്യ വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ രുചിക്കാൻ മാത്രമല്ല, തയാറാക്കാനും പഠിക്കാം. ഏതു നാട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രുചിക്കൂട്ടുകളാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പവിലിയനുകൾ തമ്മിൽ മത്സരമുള്ളതിനാൽ ഭക്ഷണപ്രിയർക്കു സന്തോഷിക്കാനേറെ. ആകർഷക പാക്കേജുകൾ സഹിതമാണ് വിരുന്ന്. മൈതാനം പോലുള്ള അകത്തളമാണ് പവിലിയന്റെ പ്രത്യേകത.

കലാ-കായിക പരിപാടികൾ, ഭക്ഷ്യമേളകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ടാകും. 2500 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ 3 നിലകളിൽ ഒരുക്കിയ പവിലിയൻ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തനിപ്പകർപ്പ്. കാടുകളടക്കമുള്ള കാഴ്ചകൾ, കാലാവസ്ഥ, ആകാശം, നടപ്പാതകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയ പ്രതീതിയുണർത്തും.

English Summary : Australian pavilion in Dubai Expo 2020 will entertain and inspire visitors with capabilities, aspirations and vision for the future.