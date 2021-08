ഖത്തർ രക്ഷാദൗത്യം തുടരുന്നു; കാബൂളിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചത് 40,000ത്തിലധികം പേരെ

ദോഹ ∙ അഫ്ഗാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിൽ നിന്ന് ഖത്തർ 40,000ത്തിലധികം പേരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിച്ചു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെയും രാജ്യാന്തര പങ്കാളികളുടെയും സഹകരണത്തിലാണ് ഒഴിപ്പിക്കൽ തുടരുന്നത്. അഫ്ഗാനിൽ നിന്നെത്തിയവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും സ്വദേശങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങുന്നത് വരെ ഖത്തറിൽ താൽക്കാലിക താമസസൗകര്യം ഒരുക്കിയെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

അഫ്ഗാനിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുളള കുടുംബങ്ങളും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മാധ്യമ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യാന്തര ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അഭ്യർഥനപ്രകാരം ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കാരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും വിദ്യാർഥിനികളെയുമാണ് ഒഴിപ്പിച്ചത്.

യുഎസ്, അമേരിക്ക, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാരും ഇവരിൽ ഉൾപ്പെടും. ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഉടനടി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാത്തവർക്ക് പിസിആർ പരിശോധന നടത്തും. യാത്രാ സൗകര്യം, താൽക്കാലിക താമസ കേന്ദ്രം, ആരോഗ്യ പരിചരണം, ഭക്ഷണം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ആവശ്യമെങ്കിൽ വാക്‌സീൻ എന്നിവയും ഉറപ്പാക്കും.

2022 ഫിഫ ലോകകപ്പിന് തയാറാക്കിയ താമസ മേഖലകളിലാണ് ഇവരെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അസി.വിദേശകാര്യമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വക്താവുമായ ലുൽവ അൽഖാദർ അഫ്ഗാനിൽ നിന്നെത്തിയവരെ സന്ദർശിച്ച് താമസ സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി.

English Summary: Qatar helps in evacuation of 40,000 people from Kabul.