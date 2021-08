സ്ഥാപനങ്ങൾ അഞ്ചുമുതൽ 100% ശേഷിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും

അബുദാബി ∙ സർക്കാർ ഓഫിസുകളും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമെല്ലാം സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചുമുതൽ 100% ശേഷിയോടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ. എല്ലാവരും അൽഹൊസൻ ആപ്പിലെ പച്ച സിഗ്നൽ കാണിക്കണം.

വാക്സീൻ എടുക്കാത്തവർ ഏഴ് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ പിസിആർ പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് കൈയിൽ കരുതണം. ഓഫിസുകളിലെത്തുന്ന സന്ദർശകരിൽ വാക്സീൻ എടുത്തവർ അൽഹൊസൻ ആപ്പിലെ പച്ച സിഗ്നൽ കാണിക്കണം. അല്ലാത്തവർ 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിലെ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് പരിശോധനാഫലം ഹാജരാക്കണം.

അബുദാബിയിൽ അടുത്തിടെ നടപ്പാക്കിയ ഗ്രീൻപാസ് സമ്പ്രദായം വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച താമസക്കാർക്കും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും പൊതു ഇടങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പിസിആർ പരിശോധന നടത്തി 30 ദിവസത്തേക്കു മാത്രമാണ് അൽ ഹൊസൻ ആപ്പിൽ പച്ച തെളിയുക.

വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിച്ചവർക്കും 30 ദിവസത്തേക്കാണ് പച്ച തെളിയുക. വാക്സീൻ എടുക്കാത്തവർക്ക് ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ, കഫറ്റീരിയകൾ, ചില്ലറ വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങൾ, ജിം, ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വിലക്കുണ്ട്.

വീട്ടിലിരുന്നും ജോലി ചെയ്യാം

അബുദാബി∙ സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചുമുതൽ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും 100 ശതമാനം ജീവനക്കാരോടു കൂടി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുമെങ്കിലു ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ആരോഗ്യകാരണങ്ങളാൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശ പ്രകാരം വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് പഠനം തുടരുന്ന പത്താം ക്ലാസ് വരെയള്ളവരുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ ഒരാൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാം.

English Summary : Abu Dhabi offices will function in full capacity from September 5th