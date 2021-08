ഇമറാത്തി വനിതാദിനം ആചരിച്ച് ആർടിഎ

ദുബായ്∙ ആർടിഎ (ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട് അതോറിറ്റി) ഇമറാത്തി വനിതാദിനം ആചരിച്ചു. ജനറൽ വിമൻസ് യൂണിയൻ അധ്യക്ഷയും സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഫോർ മദർഹുഡ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹുഡ് പ്രസിഡന്റുമായ ഷെയ്ഖ ഫാത്തിമ ബിൻത് മുബാറക്കിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം നടത്തിയ ആഘോഷങ്ങളിൽ മികവ് പുലർത്തിയ വനിതാ ജീവനക്കാരെ ആദരിച്ചു.

അബുദാബി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കെയർ ഡയറക്ടർ ഡോ.ഫരീദ അൽ ഹൊസാനി ഓൺലൈനായി പ്രഭാഷണം നടത്തി. വിവിധ മേഖലകളിൽ അടുത്ത പതിറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇമറാത്തി വനിതകൾ നടത്തുന്ന സംഭാവനകളും ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യപുരോഗതിയിലുള്ള അവരുടെ പങ്കും ചർച്ചയായി.

English Summary : Dubai RTA celebrates Emirati Women’s Day with focus on their role in health sector