ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം: വാക്സീൻ ലഭിച്ചവർക്കു മാത്രം നേരിട്ടെത്താം

ദുബായ് ∙ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, കോളജുകൾ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവേശനം വാക്സീൻ ലഭിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കു മാത്രമാക്കി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി.



അൽ ഹോസൻ ആപ്പിൽ ഗ്രീൻസിഗ്നൽ കിട്ടിയവർക്കു മാത്രമാണ് ക്ലാസുകളിൽ നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി. പ്രത്യേക ആരോഗ്യകാരണങ്ങളാൽ വാക്സീൻ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ അനുവാദം ലഭിച്ചവർ എല്ലാ ആഴ്ചയും പിസിആർ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം. അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാം. അവരുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷയെക്കരുതിയാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ഫെഡറൽ ചട്ടം ഇതാണെങ്കിലും ഒരോ എമിറേറ്റിനും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിനും ഉചിതമായ നയവ്യത്യാസം വരുത്താമെന്നും അറിയിച്ചു.

