6 ലക്ഷം സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾക്കുള്ള ടെൻഡർ ഉടൻ

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙വൈദ്യുത മീറ്ററുകൾ സ്മാർട്ട് ആക്കുന്ന പദ്ധതി ത്വരിതപ്പെടുത്തിയായി വൈദ്യുതി-ജലം മന്ത്രാലയത്തിലെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് വിഭാഗം അസി.അണ്ടർ സെക്രട്ടറി അഹമ്മദ് അൽ റഷീദി. ഓർഡർ ചെയ്ത 2 ലക്ഷം സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകളിൽ 66000 എണ്ണം ഇതിനകം ലഭ്യമായി. 19000 സ്മാർട്ട് മീറ്റർ ഞായറാഴ്ച ലഭിക്കും.5000 സ്മാർട്ട് മീറ്റർ സെപ്റ്റംബറിലും ലഭ്യമാകും. ബാക്കിയുള്ളവർ അടുത്ത മാർച്ചിൽ ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം സെപ്റ്റംബറിൽ സാൽമിയയിൽ ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് ഹവല്ലിയിൽ ഫർവാനിയയിലും സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കും.

രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതിയിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ട 6 ലക്ഷം സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾക്കുള്ള ടെൻഡർ നടപടി ഉടനെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവയിൽ 4 ലക്ഷം വൈദ്യുതി മേഖലയിലും 2 ലക്ഷം ജലവിതരണ മേഖലയിലുമായിരിക്കും.

Englsih Summary : Kuwait to deploy smart meters for electricity and water