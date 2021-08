കുവൈത്തിൽ സേവന ഫീസ് കുത്തനെ കൂടും

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ സേവന ഫീസ് വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത. കഴിഞ്ഞ വർഷമുണ്ടായ ബജറ്റ് കമ്മി വർധനയും വരുമാനക്കുറവും ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ അധികൃതരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷം 10.8ബില്യൻ ദിനാറാണ് ബജറ്റ് കമ്മി. കുവൈത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ ബജറ്റ് കമ്മിയാണ് അത്. എണ്ണ വരുമാനത്തിൽ 42.8%ഉം എണ്ണയിതര വരുമാനത്തിൽ 6.5%ഉം കുറവുമുണ്ടായി.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചില സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ഫീസ് വർധനയും സബ്സിഡി വെട്ടിച്ചുരുക്കലുമാണ് പരിഹാരമാർഗമായി അധികൃതർ കാണുന്നത്.

എന്നാൽ വീട്ടുവാടക അലവൻസ്, തൊഴിലില്ലായ്മാ വേതനം തുടങ്ങിയവയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാത്തവിധം ആകും നടപടികൾ.

സേവന നിരക്ക് വർധന ചില മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ ഇതിനകം ഏർപ്പെടുത്തി. മറ്റ് മന്ത്രാലയങ്ങളിലും അത് ബാധകമാക്കാനാണ് നീക്കം. ഘട്ടംഘട്ടമായാകും വർധന ഏർപ്പെടുത്തുക. സബ്സിഡി ഇനത്തിലുള്ള ചെലവ് നിയന്ത്രണവും സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു. സബ്സിഡിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായി 2163000 ആൾകളുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്.

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ, നിർമാണ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ സബ്സിഡിയായി മാസം 13.7 ദശലക്ഷം ദിനാറെങ്കിലും ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തിനുള്ള വഴികൾ ക്രിയാത്മകമായി പ്രയോഗിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യമാണെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാട്.

