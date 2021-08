യുഎഇ സർവകലാശാലയിൽ ഇനി ഇന്ത്യൻ പ്രഫസർമാരും

ദുബായ്∙വിദ്യാഭ്യാസ-സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലും ഇന്ത്യ-യുഎഇ സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യുഎഇ സർവകലാശാലയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രഫസർമാർ എത്തും. ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അബുദാബിയിൽ (എൻവൈയുഎഡി) സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിസിറ്റിങ് പ്രഫസർമാരുടെ സേവനം. എല്ലാ വർഷവും 6 മുതൽ 10 മാസം വരെ പഠന-ഗവേഷണമേഖലകളിൽ ഇവരുടെ സജീവ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും. ഐസിസിആറിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി പവൻ കപൂറും എൻവൈയു അബുദാബി വൈസ് ചാൻസലർ മാരിയറ്റ് വെസ്റ്റർമാനുമാണ് ഒപ്പുവച്ചു.

English Summary : NYU Abu Dhabi to have visiting professors from Indian universities