ദോഹ∙ടോക്കിയോ ഒളിംപിക്‌സിലെ മെഡൽ ജേതാക്കൾക്ക് ഊഷ്മള സ്വീകരണമൊരുക്കി ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽതാനി.

രാജ്യത്തു സ്വർണ മെഡലുകളെത്തിച്ച ഫരേസ് ഇബ്രാഹിം (ഭാരോദ്വഹനം), മുതാസ് ബർഷിം (ഹൈംജപ്), വെങ്കല മെഡലുകൾ നേടിയ ഷെരീഫ് യൂനുസ്, അഹമ്മദ് തിജാൻ (ബീച്ച് വോളിബോൾ) എന്നിവരുമായി അമീരി ദിവാനിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

കഴിഞ്ഞ 3 ഒളിംപിക്‌സുകളിലായി സ്വർണവും വെള്ളിയും വെങ്കലവും കരസ്ഥമാക്കിയ മുതാസ് ബർഷിമിന് ഉന്നത ബഹുമതിയായ അൽ വജ്ബ പതക്കം അമീർ സമ്മാനിച്ചു.



English Summary : Qatar gives warm welcome to Olympic Medalists