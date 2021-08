ഖത്തർ– സൗദി ബന്ധം കൂട്ടാൻ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു

ദോഹ∙ വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഖത്തർ-സൗദി ഏകോപന സമിതി രൂപീകരിച്ചു.

സൗദിയിലെ നിയോമിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഖത്തർ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽറഹ്‌മാൻ അൽതാനിയും സൗദി ആക്ടിങ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മുസാഇദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ അലിബാനും ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽതാനിയുമാണ് സമിതി അധ്യക്ഷന്മാർ.

English Summary : Saudi and Qatar to set up a co-ordination council to strengthen bilateral ties