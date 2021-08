പാഠം ഒന്ന്, മികച്ച ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ

ദുബായ് ∙ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ രക്ഷിതാക്കൾ അവബോധം നൽകണമെന്ന് ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി (ഡിഎച്ച്എ). സ്കൂളുകളിൽ രോഗവ്യാപനം തടയാൻ ഇതു സഹായിക്കും. രോഗവ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചും ശുചിത്വ ശീലങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്കാണു കഴിയുകയെന്നും ഹെൽത്ത് പ്രമോഷൻ ആൻഡ് എജ്യുക്കേഷൻ വകുപ്പ് മേധാവി ഡോ. ഹിന്ദ് അൽ ഇവദി അറിയിച്ചു.

കുട്ടികളിൽ ഭീതിയുണ്ടാക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുണം. സഹായത്തിനു വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ: 800342.

ആരോഗ്യ, ശുചിത്വബോധം വളർത്താം



∙ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് മാസ്കുകൾ, സാനിറ്റൈസർ, തൂവാലകൾ എന്നിവ നൽകണം.

∙കൈകൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ടവിധം പഠിപ്പിക്കണം.

ചുമയോ തുമ്മലോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളും പ്രധാനമാണ്.

∙കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നൽകണം. പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ദിവസവും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. മധുര പാനീയങ്ങൾക്ക് പകരം ശുദ്ധജലമാണ് ഉചിതം.

∙കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഉറക്കസമയം ക്രമീകരിക്കണം. ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ 2 മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും ഇ-ഡിവൈസുകളുടെ ഉപയോഗം നിർത്തണം.

∙കൃത്യമായ ജീവിതചര്യ പിന്തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക.

∙കുട്ടികളോടൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും എല്ലാ വിവരങ്ങളും ചോദിച്ചറിയുകയും വേണം. രോഗലക്ഷണമുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ വിടരുത്.

ശ്രദ്ധിക്കാം, ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ

ശരീരവേദന, ചുമ, ശ്വാസതടസ്സം, തൊണ്ടവേദന, മൂക്കൊലിപ്പ്, വയറിളക്കം, തലവേദന, രുചിറിയാതിരിക്കുക, 37.5 ഡിഗ്രിയിലധികം ശരീരോഷ്മാവ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ കരുതൽ വേണം. പിസിആർ ഫലം നെഗറ്റീവാകുംവരെ സ്കൂളിൽ വിടരുത്. രോഗബാധിതരായ കുട്ടികളുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നവർ 10 ദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയണം.

English Summary : UAE students, parents urged to follow list of covid-19 safety measures as schools reopen