മസ്‌കത്ത്∙ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ ഒമാനില്‍ 348 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 8 രോഗികള്‍ കൂടി മരിച്ചു. 493 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടിയതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് കേസുകള്‍ 302,132 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 4,057 പേര്‍ ഇതിനോടകം മരിച്ചു. 219,532 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി.



കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 13 രോഗികളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 138 രോഗികളാണ് നിലവില്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇവരില്‍ 60 പേര്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

English Summary: 348 covid cases in Oman in three days