രുചിഭേദങ്ങളിൽ വിസ്മയമായി ഓസ്ട്രിയൻ പവിലിയൻ

ദുബായ്∙എക്സ്പോയിലെ ബഹുനില നിർമിതികളിൽ രൂപം കൊണ്ടും ലാളിത്യം കൊണ്ടും വ്യ‌ത്യസ്തമാവുകയാണ് ഓസ്ട്രിയൻ പവിലിയൻ. കമഴ്ത്തിവച്ച കൂറ്റൻ കോണുകളിൽ എന്താണെന്നു പുറമേനിന്നു നോക്കിയാൽ പിടികിട്ടില്ലെങ്കിലും അകത്തുകയറിയാൽ കുളിരേകും കാഴ്ചകളുടെയും രുചികളുടെയും കൂമ്പാരം.

എക്സ്പോ രാജകീയ അരങ്ങിൽ കളിമണ്ണും ഈറ്റയും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഒരുമിക്കുന്ന കൂടാരങ്ങളിൽ ഓസ്ട്രിയയ്ക്ക് എളിമയുടെ പ്രതാപം. ചെറുതുംവലുതുമായ 38 കോണുകൾ ചേർത്തുവച്ചു വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞൊരു തുരങ്കമിട്ടതു പോലുള്ള വഴികളിലൂടെ നടന്നാൽ പഴഞ്ചൻ വിദ്യകളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുതുമകൾ കാണാം. പുഴയോരങ്ങളിലെ പ്രത്യേകതരം കളിമണ്ണും ഈറ്റയും ചൂരലും മുളയുമൊക്കെ ചേർന്ന അത്യപൂർവ നിർമിതിയാണിത്.

നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള തച്ചുശാസ്ത്ര വിദ്യകളും ആധുനിക സാങ്കേതികതയും ഒരുമിക്കുന്നു. കോൺക്രീറ്റ് ഭിത്തികളിൽ കളിമൺ പാളികൾ പതിപ്പിച്ചാണു നിർമാണം. ഈറ്റയും മുളയുമൊക്കെ ചേർത്തൊരുക്കിയ നടവഴികൾ, അലങ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും പ്രത്യേകതകളേറെ. മരുഭൂമിയിലെ ചൂടിനെ പടിക്കകത്തു കയറ്റില്ലെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. പുറത്തു തണുപ്പായാലും ചൂടായാലും അകത്ത് അന്തരീക്ഷം സമാസമം. പവിലിയനിലെ അപൂർവം ചിലയിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ശീതീകരണികൾ.

ചില മേഖലകളിൽ മേൽക്കൂരയുമില്ല. മുകളിലൂടെ കയറിവരുന്ന ചൂടൻ കാറ്റ് താഴെയെത്തുമ്പോഴേക്കും തണുപ്പനാകും. മരുഭൂമിയിലെ പരമ്പരാഗത നിർമിതിയോട് വലിയ സാദൃശ്യമുണ്ട്. ഈറ്റയും മുളയും ചൂരലുമൊക്കെ സമൃദ്ധമായി ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ ഭംഗികൂട്ടാൻ പെയിന്റിന്റെയോ മറ്റു കൃത്രിമങ്ങളുടെയോ ആവശ്യമില്ല. പ്രകൃതിയുടെ സുഗന്ധമാകും ഓരോ 'കോണിലും' ഉണ്ടാകുക.

പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി ജീവിക്കുകയും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സ്വായത്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വികസന കാഴ്ചപ്പാടാണ് രാജ്യത്തിനുള്ളതെന്ന് ഓസ്ട്രിയൻ കമ്മിഷണർ ജനറൽ ബിയാട്രിക്സ് കാൾ പറയുന്നു. ഏതു രാജ്യത്തിന്റെയും വളർച്ചയിൽ കാർഷിക മേഖല വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൈസേഷൻ, നിർമിതബുദ്ധി തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ ഓസ്ട്രിയ ബഹുദൂരം മുന്നേറിയതായും പുതിയ പദ്ധതികൾ ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

ഐസ്ക്രീമിൽ ഋതുഭേദങ്ങൾ

ഐസ്ക്രീം, ഫ്രൂട്ട് സാലഡ്, പുഡിങ്, കൊക്കോയും മറ്റും ചേർന്ന തണുപ്പിച്ച പാനീയങ്ങൾ, കേക്കുകൾ, പേസ്ട്രികൾ എന്നിവയ്ക്കു മാത്രമായി പവിലിയനോടനുബന്ധിച്ചു പ്രത്യേക മേഖലയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിൾ, സ്ട്രോബറി, വിവിധയിനം മുന്തിരികൾ, ലിച്ചി തുടങ്ങിയവയുടെ സ്വാഭാവിക രുചിക്കൂട്ടുകൾ ഐസ്ക്രീമിലും സാലഡുകളിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കോക്ടെയ്ൽ ഐസ്ക്രീമും പുഡ്ഡിങും ഓസ്ട്രിയൻ പ്രത്യേകതയാണ്. ബഹുനില ഐസ്ക്രീമുകളുടെ ഓരോ നിലയും കളർഫുൾ. കൃത്രിമ മധുരവും നിറങ്ങളും പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നു. ബ്രഡ് റോൾ, ചീസ്, ജാമുകൾ എന്നിവയാണ് പൊതുവേയുള്ള പ്രഭാത ഭക്ഷണമെങ്കിൽ ഉച്ചവിരുന്ന് ആർഭാടമാക്കുന്നതാണ് ഓസ്ട്രിയൻ രീതിയെന്നു പാചകവിദ്ഗധർ പറയുന്നു.

ചിക്കൻ, ടർക്കി കോഴി, താറാവ്, ബീഫ്, മട്ടൻ എന്നിവയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ തലമുറ അത്താഴത്തിനും ഇവ ഒഴിവാക്കാറില്ല. വേവിച്ച മാംസം നേർത്ത പാളികളാക്കി വിവിധ തരം സോസും പച്ചക്കറികളും ചേർത്തു കഴിക്കുന്നു. പല നിറത്തിലും രുചിയിലുമുള്ള ബ്രഡുകളുമുണ്ട്.

