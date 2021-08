ടാക്സി ഇനി സ്മാർട് ആക്കാൻ ആർടിഎ; രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 51പദ്ധതികൾ

ദുബായ്∙നിർമിത ബുദ്ധിയും സ്മാർട് സംവിധാനങ്ങളും നടപ്പാക്കി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷകരമായ യാത്രാനുഭവം നൽകാൻ ദുബായ് ടാക്സിയിൽ 51മുന്നേറ്റ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ ആർടിഎ. രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ദുബായ് ടാക്സിയുടെ വിപണി സാന്നിധ്യം 44% വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ആർടിഎ(ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട് അതോറിറ്റി) ഡയറക്ടർ ജനറലും ചെയർമാനുമായ മതർ മുഹമ്മദ് അൽ തായർ വ്യക്തമാക്കി.

ദുബായ് ടാക്സി കോർപറേഷനു കീഴിലുള്ള ടാക്സികളിൽ 5% ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സികളാക്കും. ഇതിനായി ജനറൽ മോട്ടേഴ്സുമായി പങ്കാളിത്ത കരാറായി.അമേരിക്കയ്ക്കു വെളിയിൽ ഈ സേവനം ആദ്യമായി ലഭിക്കുന്ന നഗരമാവും ദുബായ്. കുറച്ചു വാഹനങ്ങൾ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഡ്രൈവർരഹിത ടാക്സികളാക്കും. 2030ൽ ഇതിന്റെ എണ്ണം നാലായിരമാക്കും. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കി രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 56% ടാക്സികളും പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദ ടാക്സികളാക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

ആറ് കോർപറേറ്റ് മൂല്യങ്ങളും അഞ്ച് നയലക്ഷ്യങ്ങളും പതിനൊന്ന് ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചാവും 51 നയങ്ങളും നടപ്പാക്കി ലക്ഷ്യം കാണുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പൗരന്മാർ, താമസക്കാർ, വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഇവരുടെ യാത്രാ സൗകര്യവും സുഖവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് വിവിധ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യും. ടാക്സി സേവനം ആധുനികീകരിക്കുന്നതിന് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.

വിവിധ യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചും ടാക്സികളുടെയും ലിമോസിനുകളുടെയും എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചും പരമാവധി യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പോ 2020 യുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പരമാവധി വേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ സഹായിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. എയർപോർട് ടാക്സി, ലേഡീസ് ടാക്സി, ലിമോ സർവീസ്, ഫാമിലി ടാക്സി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.

യാത്രക്കാരുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ സൌകര്യങ്ങൾ പരമാവധി വേഗത്തിൽ ടാക്സികളിൽ ലഭ്യമാക്കും. ഇതിന് സ്മാർട് സംവിധാനങ്ങളുടെ സാധ്യതയും പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ഇ-ഹെയ്ൽ ആപ്പ് വഴി ലിമോസിൻ ടാക്സികളുടെ ലഭ്യതയും 8.5% നിന്ന് രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 12% ആക്കും. ടാക്സി ട്രിപ്പുകളുടെ എണ്ണവും ഇതേ ആപ്പിൽ 14% നിന്ന് രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 16% ആക്കുമെന്നും അൽ തായർ വ്യക്തമാക്കി. ചെലവുകൾ ചുരുക്കിയും നടത്തിപ്പു വരുമാനം വർധിപ്പിച്ചും സാമ്പത്തികമായും സുസ്ഥിരത നേടും.

തൊഴിൽ ഇടങ്ങളിൽ ജീവനക്കാർക്കും ഡ്രൈവർമാർക്കും പരമാവധി സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി അവരുടെയും അതുവഴി ഉപയോക്താക്കളുടെയും സന്തോഷ സൂചിക വർധിപ്പിക്കും. ടാക്സി സേവനങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരുടെ സന്തോഷ സൂചിക 90% സ്കൂൾ ബസ് സേവനങ്ങളിൽ 93% ആക്കും. രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഡ്രൈവർമാരുടെ സന്തോഷ സൂചിക 84% ജീവനക്കാരുടേത് 89% ആക്കും. രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വരുമാനവും 49% ത്തിൽ നിന്ന് 53% ആക്കുമെന്നും കാർബൺ വാമനത്തിന്റെ തോതും വളരെ കുയ്ക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: 5% of Dubai taxis fleet to be self driving cabs by 2023.