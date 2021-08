മസ്‌കത്ത് ∙ ഒമാനിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ വാക്‌സീനെടുത്തവര്‍ക്കു മാത്രം ഇനി പ്രവേശനം. സെപ്റ്റംബര്‍ 1 മുതല്‍ നിയന്ത്രണം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്ന് ഒമാന്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട്‌സ് അറിയിച്ചു. സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയന്ത്രണം. രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെയും പ്രവേശന കവാടങ്ങളില്‍ വാക്‌സീനേഷന്‍ രേഖകള്‍ പരിശോധിക്കും. തറസ്സുദ് പ്ലസ് ആപ്ലിക്കേഷനില്‍ നല്‍കിയിരക്കുന്ന വാക്‌സിനേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കും.

English Summary: Only vaccinated people to be allowed into Oman’s airports