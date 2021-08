ഖത്തറിൽ കൈവിട്ട് കോവിഡ് ചട്ടലംഘനം; വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു

ദോഹ∙പരിശോധന കർശനമായി തുടരുമ്പോഴും ഖത്തറിൽ കോവിഡ് വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 1,143 പേർക്കെതിരെയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഫെയ്‌സ് മാസ്‌ക് ധരിക്കൽ, ശാരീരിക അകലം പാലിക്കൽ, മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇഹ്‌തെറാസ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ആക്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്യൽ എന്നീ കോവിഡ് മുൻകരുതൽ വ്യവസ്ഥകൾ രാജ്യത്ത് നിർബന്ധമാണെന്നിരിക്കെയാണ് ലംഘനം തുടരുന്നത്.

വാഹനങ്ങളിൽ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഒഴികെ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ നാലു പേരിൽ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന കർശന വ്യവസ്ഥയും പ്രാബല്യത്തിലുണ്ട്. കോവിഡിനെതിരെ ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സമഗ്ര ബോധവൽക്കരണവും വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നറിയാൻ കർശന പരിശോധനകളും തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ലംഘകർ കൂടുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടപടിക്കു വിധേയരായ 1,143 പേരിൽ 789 പേർ മാസ്‌ക് ധരിക്കാത്തവരും 342 പേർ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കാത്തവരും 12 പേർ ഇഹ്‌തെറാസ്ആ ക്റ്റിവേറ്റാക്കാത്തവരുമാണ്. യാത്രാ ചട്ടങ്ങളും ഹോം ക്വാറന്റീൻ വ്യവസ്ഥകളും ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും നടപടി എടുക്കുന്നുണ്ട്.

1990ലെ 17-ാം നമ്പർ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ നിയമ പ്രകാരം പരമാവധി രണ്ടു ലക്ഷം റിയാൽ വരെ പിഴയും മൂന്നു വർഷം വരെ തടവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശിക്ഷയോ ആണ് ചുമത്തുക. ലംഘനം ആവർത്തിച്ചാൽ ശിക്ഷയും കനക്കും.

ഡെൽറ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോവിഡ് വകഭേദങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം രാജ്യത്ത് തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തികളും സ്വയം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിരന്തരം ഓർമപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. മധ്യവേനൽ അവധി കഴിഞ്ഞ് പഠനം പുനരാരംഭിച്ചതോടെ സ്‌കൂളുകളിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടോയെന്നറിയാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും പരിശോധനയും നടക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Over 1000 referred to Prosecution for precautionary measure violations.