സൗദിയിൽ കോവിഡ് രോഗികള്‍ കുറയുന്നു; പുതിയ രോഗികള്‍ 224

റിയാദ്∙ കോവിഡ് പ്രതിദിന കണക്ക് പ്രകാരം സൗദിയിൽ നിന്ന് ഇന്നും ആശ്വാസ വാർത്ത. രാജ്യത്ത് ആകെ 224 രോഗികൾക്കാണു പുതുതായി കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 338 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. 6 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട റിയാദിൽ 73 പേരാണുള്ളത്. മറ്റു പ്രവിശ്യകളിലെ കണക്ക് ഇങ്ങനെ: മക്ക 34, കിഴക്കൻ പ്രിവിശ്യ 20, അൽ ഖസീം 16, ജിസാൻ 15, നജ്‌റാൻ 13, അസീർ 12, മദീന 12, അൽജൗഫ് 7, വടക്കൻ പ്രവിശ്യ 6, ഹായിൽ 6, തബൂക്ക് 5, അൽബാഹ 5.



നിലവിൽ 3,054 പേരാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ ആശുപതികളിൽ കഴിയുന്നത്. ഇവരിൽ 907 പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നുവെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 544,449 ഉം രോഗമുക്തി നേടിയവർ 532,850 ഉം, മരണസംഖ്യം 8,545 ഉം ആയി. പുതുതായി നടത്തിയ 61,961 കോവിഡ് പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 36,946,841 കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. ഇതിൽ 22,173,288 പേർ ആദ്യ ഡോസും 14,773,553 പേർ രണ്ടാം ഡോസും വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിച്ചു. 1,594,024 കുട്ടികൾക്കും വാക്സിനേഷൻ നൽകിയാതായി മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

English Summary: Dip in the number of Covid patients in Saudi

എന്നാൽ ഗുരുതര രോഗികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാദിലാണ്. തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളുടെ കണക്ക് പ്രവിശ്യ തിരിച്ച്: റിയാദ് 245, മക്ക 136, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ 134, അസീർ 82, അൽഖസീം 74, ജിസാൻ 55, മദീന 55, നജ്‌റാൻ 45, ഹായിൽ 33, തബൂക്ക് 18, വടക്കൻ പ്രവിശ്യ 15, അൽബാഹ 10. അൽജൗഫ് 5,