വികസന അരങ്ങൊരുക്കി വിരുന്നൂട്ടാൻ ആഫ്രിക്ക; മറുനാടൻ 'ലുക്കിൽ' തനിനാടൻ

ദുബായ് ∙ വികസനത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും മുൻപ് കാര്യമായെന്തെങ്കിലും കഴിക്കൂ എന്നു ലോകരാജ്യങ്ങളോട് ആഫ്രിക്ക. അവസരങ്ങളുടെ രാജവീഥികൾ തുറന്നുകിടക്കുന്ന ആഫ്രിക്കയിലെത്തിയാൽ വെല്ലുവിളികളിൽ നിന്നു വികസനത്തിലേക്കു കുതിക്കാമെന്നാണ് എക്സ്പോയിലെ ഉറപ്പ്.

എല്ലാം വിശദമായി അറിയാൻ പവിലിയനിലെത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു സാവകാശം ചുറ്റിനടക്കുക. 'ആദ്യം വിരുന്ന്, പിന്നീട് കാഴ്ചകൾ ' എന്നാണ് ആഫ്രിക്കൻ പാഠം. രുചിക്കൂട്ടുകൾ, ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതികം, ടൂറിസം, നിക്ഷേപാവസരങ്ങൾ, കല-സാംസ്കാരികം, കാർഷികം, ആരോഗ്യം എന്നിങ്ങനെ 7 സാധ്യതകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് ആഫ്രിക്കൻ ലോകം. എക്സ്പോ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമാണ് 'അൽകീബുലാൻ' എന്ന അതിവിശാല രുചിയരങ്ങ്.

ഓരോ രാജ്യക്കാരും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ആഫ്രിക്കൻ വിഭവങ്ങളുടെ വൻപട്ടിക ഇവർ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിനും സ്വീകാര്യതയുള്ള ദുബായിൽ ഇനി ആഫ്രിക്കൻ തരംഗമായിരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ സാംസ്കാരികത്തനിമകളാണ് ഓരോ ഭക്ഷണത്തിലുമുള്ളതെന്ന് പാചകവിദഗ്ധനും പ്രമുഖ റസ്റ്ററന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമയുമായ ഷെഫ് അലക്സാണ്ടർ സ്മോൾസ് പറയുന്നു.

ഓരോ രുചിക്കൂട്ടുകൾക്കും യോജിച്ച സംഗീതവും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന അപൂർവവേദി കൂടിയാണിത്. വ്യത്യസ്ത വിഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്ന 10 കൗണ്ടറുകളുണ്ടാകും.വഴിയോരങ്ങളിലെ ചെറുവിഭവങ്ങൾ സഹിതം പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ രുചികരമായ ഭക്ഷണം നൽകുകയെന്നതാണ് ആഫ്രിക്കൻ രീതി.

മറുനാടൻ 'ലുക്കിൽ' തനിനാടൻ

പൊരിച്ച ചെമ്മരിയാട് സഹിതമുള്ള സാൻസിബാറി മസാല ബിരിയാണി, പച്ച ഏത്തക്കായ ചേർത്തുള്ള കെനിയൻ ബീഫ് റോസ്റ്റ്, ചുട്ടെടുത്ത ആട്ടിറച്ചി സഹിതം കപ്പ-കാച്ചിൽ പുഴുങ്ങിയത്, തേൻ ചേർത്ത ഇത്യോപ്യൻ പാനീയങ്ങൾ, മാങ്ങയും ചെമ്മീനും കൊണ്ടുള്ള ഗിനി വിഭവങ്ങൾ, യുഗാണ്ടൻ-കെനിയൻ പുലാവ്, തേങ്ങാച്ചോറ്, ആഫ്രിക്കൻ പഴങ്ങൾ ചേർന്ന റുവാണ്ടൻ പേസ്ട്രി എന്നിവയാണ് ചില സാംപിളുകൾ.

കപ്പയും കാച്ചിലും നന്നായി പുഴുങ്ങി മര ഉരലിൽ ഇടിച്ചു പതം വരുത്തി വലിയ ഉരുളകളായി വിളമ്പും. ബീഫോ ചിക്കനോ വച്ച ചപ്പാത്തി-പൊറോട്ട സാൻവിച്ചിന്റെയും ചിക്കൻ ചുക്കയുടെയും അപരന്മാരാണ് യുഗാണ്ടൻ റാപ്, തുനീസ്യൻ ചിക്കൻ ബഹറാത് എന്നിവ. രുചികരമായ മസാലച്ചായകൾ, ഐവറി കോസ്റ്റിന്റെ ചോക്‌ലേറ്റ്, ചോക്‌ലേറ്റ് പാനീയങ്ങൾ എന്നിവയുമുണ്ടാകും.ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഷെഫ് കിരൺ ജെത്‌വ 7 മത്യവിഭവങ്ങളൊരുക്കും.

ഇരുളകന്ന 25 വർഷങ്ങൾ

ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ 25 വർഷത്തെ വളർച്ചയുടെ കഥകളും കാഴ്ചകളും എക്സ്പോയിൽ ഉണ്ടാകും. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ 80 ശതമാനത്തിലേറെ ഭൂമി കൃഷിയോഗ്യമാണെങ്കിലും 10% മാത്രമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലും വൻ സാധ്യതകളാണുള്ളത്.

വൈദഗ്ധ്യമുള്ള തൊഴിലാളികൾ, അനുകൂല കാലാവസ്ഥ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ എന്നിവയും ആഫ്രിക്കയെ ആകർഷകമാക്കുന്നതായി പ്രതിനിധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ (എയു) മേഖലയിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകും. 'എയു' ലക്ഷ്യമിടുന്ന 'അജൻഡ 2063' യുടെ ഭാഗമായുള്ള സംരംഭങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓരോ പവിലിയനിലും അറിയാനാകും.

ഐടി രംഗത്തും ഇതര ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക മേഖലകളിലും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയും എക്സ്പോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തും. രാജ്യാന്തര കമ്പനികളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കും.

English Summary : Africa is using Dubai Expo 2020 as a launchpad for growth