ഒമാൻ യാത്ര: ഇരുട്ടടിയായി ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധന

മസ്കത്ത് ∙ ഒമാനിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്കുള്ള യാത്രാവിലക്ക് നാളെ അവസാനിക്കുമെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുതിച്ചുയർന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് വൻബാധ്യതയാകും. ഇതര ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നു ബജറ്റ് വിമാന സർവീസുകളുണ്ടെങ്കിലും ഒമാനിലേക്ക് ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്.

കേരളത്തിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് മസ്കത്തിലേക്ക് 350 റിയാൽ (ഏകദേശം 67,000 രൂപ) ആണു ശരാശരി നിരക്ക്. മാസങ്ങളായി നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസികൾക്ക് നിരക്ക് വർധന അധികബാധ്യതയാകും. തിരക്കിട്ടു മടങ്ങാതെ കാത്തിരുന്നാൽ നിരക്ക് കുറയുമെന്നാണ് പലരുടെയും പ്രതീക്ഷ. രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ ഇന്ത്യ വിലക്ക് നീട്ടിയതിനാൽ സാധാരണ നിലയ്ക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും.

എയർ ബബിൾ കരാർ പ്രകാരം എയർ ഇന്ത്യ, എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ്, ഒമാൻ എയർ, സലാം എയർ എന്നിവ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും സർവീസ് ഇല്ല. നേരത്തേയുണ്ടായിരുന്ന ബജറ്റ് എയർ ലൈനുകൾക്ക് കൂടി പുനരാരംഭിച്ച് കൂടുതൽ പേർക്കു മടങ്ങാൻ അവസരമൊരുക്കണമെന്നു പ്രവാസി സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

English Summary: Oman to allow entry to Indians from September 1.