കോവിഡ്: ഒമാനില്‍ ഒരു മരണം മാത്രം

മസ്‌കത്ത്∙ ഒമാനില്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 61 പേര്‍ക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ഒരു രോഗി മരിച്ചു. രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് കേസുകള്‍ 302,300 ആയി ഉയര്‍ന്നു. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കോവിഡ് മരണം 4,064 ആയി. 291,904 പേര്‍ ഇതിനോടകം മരണപ്പെട്ടു. 96.6 ശതമാനമാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്.



അതേസമയം, 24 മണിക്കൂറിനിടെ 9 രോഗികളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 112 രോഗികളാണ് നിലവില്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നത്. ഇതില്‍ 54 പേര്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

