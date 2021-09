കോവിഡിനെ കോട്ടകെട്ടി തടഞ്ഞ് കുവൈത്ത്; ബുസ്റ്റർ ഡോസ് ഉടൻ

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്തിൽ സാധാരണ ജീവിതം താമസിയാതെ സാധ്യമാകുമെന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം വിലയിരുത്തി. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണതയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുവെന്നതാണ് അതിന് കാരണമെന്ന് യോഗം വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡ് കേസുകളുടെ വളരെയേറെ കുറഞ്ഞതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഡോ.ബാസിൽ അൽ സബാഹ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു.

വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർധന ജനങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് മന്ത്രിസഭ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

ഇറാഖ്- കുവൈത്ത് അതിർത്തിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാഖിൽ നിന്നുള്ള മിസൈൽ പതിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രതിരോധമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹമദ് അൽ അലി അൽ സബാഹ് വിവരിച്ചു.

ഇറാഖിലെ അനധികൃത സംഘങ്ങളാണ് അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് ഇറാഖ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സുരക്ഷിതമാണെന്നും മന്ത്രിസഭ വ്യക്തമാക്കി.

ബുസ്റ്റർ ഡോസ് ഉടൻ



കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ കുവൈത്തിൽ നിശ്ചിത വിഭാഗത്തിൽ‌പ്പെട്ടവർക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ബൂസ്റ്റർ വാക്സീൻ ഉടനെ നൽകിത്തുടങ്ങും.



വയോജനങ്ങൾ, അർബുദ രോഗികൾ, ഗുരുതര രോഗികൾ, അവയവമാറ്റം നടത്തിയവർ എന്നിവരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. ഈ വിഭാഗത്തിന് ബൂസ്റ്റർ വാക്സീൻ നൽകുന്നതിനുള്ള സന്ദേശം സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ അയച്ചു തുടങ്ങും. അതേസമയം ബൂസ്റ്റർ വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കൽ ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചും ഇഷ്ടപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് 3ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾക്ക് വാക്സീൻ നൽകും. പ്രതിദിനം 80000 പേർക്ക് വാക്സീൻ രണ്ടാം ഡോസ് നൽകുന്നതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Kuwait cabinet confident that life in the country will return to normal soon