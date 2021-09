കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ 2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷം ഗതാഗത നിയമലംഘനത്തിന് ഈടാക്കിയ പിഴ 61.6ദശലക്ഷം ദിനാർ. തൊട്ട് മുൻ വർഷം ഈടാക്കിയത് 61 ദശലക്ഷം ദിനാർ ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ലോക്ഡൗൺ, കർഫ്യു എന്നിവയൊക്കെയായിരുന്നെങ്കിലും ഗതാഗത നിയമലംഘകരിൽനിന്നുള്ള പിഴയിനത്തിൽ കൂടുതൽ തുക ലഭിച്ചുവെന്നാണ് കണക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

English Summary : 61.6 million dinars collected as traffic fines last year in Kuwait