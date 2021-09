ദുബായ് ∙ ഇഷ്ടങ്ങളോടുള്ള അമിതമോഹം നിർത്തി പച്ചമനുഷ്യരാകണമെന്നു തോന്നിയാൽ എക്സ്പോ കലവറയിലേക്കു വച്ചുപിടിക്കാം!. കൊതിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അതിനും അപ്പുറമാണ് രുചിരഹസ്യങ്ങൾ. വിഭവങ്ങളിൽ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചേരുവകൾമാത്രമാണുള്ളത്.

സാലഡ്, കുക്കീസ്, ബിസ്കറ്റ്, ബ്രഡുകൾ എന്നിവയിലെല്ലാം നൂറുശതമാനവും 'പച്ചയായ സത്യങ്ങൾ'. കാഴ്ചയിൽ കേമം, രുചിയിൽ കെങ്കേമം. മൊബിലിറ്റി, മൊബിലിറ്റി, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി മേഖലകളിലാണ് ഹരിത വിഭവങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സോസുകളും മറ്റും ഇതേ രീതിയിൽ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നു തയാറാക്കാം. കൃത്രിമ രുചിക്കൂട്ടുകൾ ചേർത്താലും വേവിച്ചാൽ ഇവയുടെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെടും.

മൃഗക്കൊഴുപ്പോ മറ്റു ചേരുവകളോയില്ലാതെ ഏതു വിഭവവും രുചികരമായി തയാറാക്കാമെന്ന് പാചക വിദഗ്ധർ കാട്ടിത്തരുന്നു. തത്സമയ പാചകം, ക്ലാസുകൾ എന്നിവയുണ്ടാകും. സന്ദർശകർക്ക് പുതിയ വിഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും അവസരമുണ്ട്. ചെടികളുടെ ഇലകൾ, തണ്ടുകൾ, വേരുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഒട്ടേറെ പോഷകഗുണമുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം പാഴാകുകയാണെന്ന് ഹരിതവിഭവ വിദഗ്ധർ മാത്യു കെന്നി, ജെസീക്ക ക്വയിറ്റ്ഷ് എന്നിവർ പറയുന്നു.

സഞ്ചാരികളുടെ യാത്രകളും രാജ്യാന്തര മേളകളും കുടിയേറ്റങ്ങളുമാണ് ഓരോ രാജ്യത്തെയും രുചികൾ ലോകത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. സംശുദ്ധ ഭക്ഷണം എന്തെന്ന് എക്സ്പോയിലൂടെ ലോകം അറിയാൻ പോകുകയാണെന്നും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സാലഡുകളുടെ വിശ്വമേള

എക്സ്പോയിലെ ചില സംശുദ്ധ വിഭവങ്ങൾ.

ഭക്ഷണത്തിലെ പ്രധാനിയാണ് സാലഡ് എന്നറിയിക്കാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഷെഫുമാർ. ഓരോ രാജ്യത്തിനുമുണ്ട് സ്വന്തം സാലഡുകൾ. ഇന്ത്യൻ സാലഡിനു പുറമേ ഫിലിപ്പീൻസ്, തായ്‌ലൻഡ്, മെക്സിക്കൻ സാലഡുകളും ഗൾഫ് മേഖലയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായി. ഫ്രൂട്ട് സാലഡിലും പുതുമകളേറെ. സാലഡ് ശീലമാക്കണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെയും ഉപദേശം.

മാംസാഹാരം നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് നോൺവെജ് സാലഡുമുണ്ട്. തായ് പവിലിയനിൽ സാലഡിന്റെ വിശാല ലോകമാണ് ഒരുങ്ങുക. ഇലകളുടെ സമൃദ്ധിയുള്ള, ചെറുമധുരമുള്ള സാലഡുകളാണിവ. ചെമ്മീൻ തോടുകളഞ്ഞ് പുഴുങ്ങി പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉണക്കിയെടുത്തുള്ള സോംടാം പപ്പായ സാലഡ് ഇതിൽ പ്രധാനം. പുഴങ്ങി ഉണങ്ങിയ ചെമ്മീൻ, പച്ച പപ്പായ (കപ്പളങ്ങ), ചുവന്ന മുളക്, ബീൻസ്, ഉപ്പ്, തേൻ, സോസ് തുടങ്ങിയവയാണു മുഖ്യചേരുവകൾ.

പുഴുങ്ങിയ നത്തോലി, കൂന്തൽ തുടങ്ങിയവയും സാലഡിൽ കാണാം. ബീഫ് സാലഡ്, ബീഫ് നൂഡിൽ സാലഡ് എന്നിവയാണ് മറ്റു നോൺവെജ് താരങ്ങൾ. ഹവായ് ചിക്കൻ പാസ്ത സാലഡ്, ബെക്കീസ് ചിക്കൻ സാലഡ്, ക്വിനോവ സാലഡ് എന്നിവയിലും പച്ചക്കറി കുറവല്ല.

കൊതിപ്പിക്കും ബുക്കോ സാലഡ്

വിഭവങ്ങൾക്ക് ഫിലിപ്പീൻസ് പവിലിയനും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നു. എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്ന കേക്കുകൾ, പേസ്ട്രികൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം സാലഡുകളും ഇടംപിടിക്കും. തേങ്ങയും കരിക്കും പഴങ്ങളും ചേർന്ന സാലഡുകളാണ് സ്പെഷൽ.

ബുക്കോ സാലഡിൽ കരിക്ക് നേരിയതായി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, കോക്കനട്ട് ജെൽ, ഫ്രൂട്ട് കോക്ടെയ്ൽ, പൈനാപ്പിൾ, കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക്, ക്രീം എന്നിവയാണ് ചേരുവകൾ. ലെറ്റ്യൂസ്, ചീസ്, സോസ്, പുഴുങ്ങിയ മുട്ട, കുരുമുളക്, റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ബ്രെഡ് കഷണങ്ങൾ, നാരങ്ങാ നീര്, വെളുത്തുള്ളി, ഒലിവെണ്ണ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർന്ന സീസർ സാലഡ് ഉച്ചയ്ക്കു കഴിക്കാവുന്ന 'കനമുള്ള വിഭവമാണ്'.

പുഴുങ്ങിയ കോഴിയിറച്ചി, ചെമ്മീൻ, ഞണ്ട്, ട്യൂണ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും പച്ചക്കറിയും പലതരം സോസുകളും ചേർത്തതാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് നോൺ വെജ് സാലഡുകൾ. ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന മിക്സഡ് സാലഡുകളുമുണ്ട്.

