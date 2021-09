രണ്ടു വർഷമായി ഷാർജ ജയിലിൽ; മലയാളികൾക്ക് മോചനം ഉടൻ

ദുബായ് ∙ രണ്ടു വർഷമായി ഷാർജ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന രണ്ടു മലയാളികൾക്ക് യുഎഇ കെഎംസിസി നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലിൽ മോചനം സാധ്യമാകുന്നു. ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം മേഖലയിൽ ബിസിനസ് നടത്തുകയായിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി ഇസുദീനും തൃശൂർ സ്വദേശി റാഷിദിനുമാണു മോചനത്തിനു വഴി തെളിഞ്ഞത്.

യുഎഇ കെഎംസിസി പ്രസിഡന്റ് പുത്തൂർ റഹ്മാൻ, ജന.സെക്രട്ടറി അൻവർ നഹ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ മുബാറക് അരീക്കാടൻ എന്നിവരുടെ ഇടപെടലിലാണ് ഇതു സാധ്യമായത്. ഖോർഫക്കാനിൽ ട്രാവൽ ഏജൻസി നടത്തി വരവേ വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയിലായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവർ ജയിലിലായത്. ഇരുവരും തടവിലായതോടെ ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ കെഎംസിസി നേതാക്കളെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

നേതാക്കൾ സ്‌പോൺസറെയും മറ്റു ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും സമീപിച്ചാണു മോചനമാർഗം ഒരുക്കിയത്. ഒട്ടേറെ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായത്താൽ ആവശ്യമായ തുക ശേഖരിച്ചു കോടതിയിൽ കെട്ടിവച്ചു. സ്‌പോൺസർ നൽകിയ കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി വരികയാണ്. രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ഇവർ മോചിതരാവും.

English Summary : Two keralites jailed in Sharjah for two years will be released soon with the help of KMCC