കോവിഡ് മരണമില്ലാതെ യുഎഇ; 975 പുതിയ രോഗികൾ, 1511 പേർക്ക് രോഗമുക്തി

അബുദാബി ∙ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് മരണമില്ലാതെ യുഎഇ. ഏതാണ്ട് പത്തു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് യുഎഇയിൽ കോവിഡ് മരണമില്ലാത്ത ദിവസം ഉണ്ടാകുന്നത്. 2020 നവംബർ 14ന് ആയിരുന്നു ഇതിന് മുൻപ് യുഎഇയിൽ കോവിഡ് മരണമില്ലാത്ത ദിവസം. 975 പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ്19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായും 1511 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയതായും ആരോഗ്യ –രോഗപ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.



ആകെ രോഗികൾ: 7,20,330. രോഗമുക്തി നേടിയവർ: 7,08,155. വിവിധ രാജ്യക്കാരാണ് രോഗബാധിതർ. ആകെ മരണം 2,043. ചികിത്സയിലുള്ളവർ: 10,132. ഇവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സയാണ് നൽകുന്നതെന്നും വാക്സിനേഷൻ വ്യാപകമായി നടന്നുവരുന്നതായും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



2,50,240 പേർക്ക് കൂടി പരിശോധന



യുഎഇയിൽ 2,50,240 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കോവിഡ്19 പ്രോട്ടോകോൾ പിന്തുടരുന്നതിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. മാസ്ക് ധരിക്കുകയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും വേണം. നിയമലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ദുബായ് കൺസ്യൂമർ ആപ്പ് വഴിയോ 600545555 എന്ന നമ്പരിലോ, Consumerrights.ae വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചോ വിവരം അധികൃതരെ അറിയിക്കണം.

English Summary: uae records no deaths first time in nearly 10 months