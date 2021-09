യുഎഇയിൽ പുതിയ 50 ദേശീയ പദ്ധതികൾ ഈ മാസം പ്രഖ്യാപിക്കും

അബുദാബി ∙ യുഎഇയിൽ പുതിയ 50 ദേശീയ പദ്ധതികൾ ഇൗ മാസം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം അറിയിച്ചു. ഇൗ മാസം അഞ്ചു മുതൽ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു തുടങ്ങും.



‘യുഎഇയ്ക്ക് സമയത്തിന്റെ ആഡംബരമില്ല, ആഗോള സാഹചര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാനുമാവില്ല. അവൾ അത് സ്വയം ചെയ്യുന്നു’–ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.



യുഎഇയിലെ ജനങ്ങളെ അവരുടെ അറിവും സർഗാത്മകതയും വിഭവസമൃദ്ധിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായും അതുവഴി രാജ്യത്തിന് ഭാവിയിലെ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകുമെന്നും അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും യുഎഇ സായുധ സേനയുടെ ഉപ സർവസൈന്യാധിപനുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ പറഞ്ഞു. വരുംതലമുറയ്ക്കായുള്ള 50 പദ്ധതികൾ ഇൗ മാസം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



