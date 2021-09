പ്രവാസികൾ എത്തിത്തുടങ്ങി; വിമാനത്താവളം വീണ്ടും സജീവം

മസ്കത്ത് ∙ 4 മാസത്തിലേറെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ പ്രവേശനാനുമതി ലഭിച്ചതോടെ ഒമാനിൽ മലയാളികളടക്കമുള്ള താമസവീസക്കാർ എത്തിത്തുടങ്ങി. ഇതോടെ മസ്കത്ത് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം നാളുകൾക്കു ശേഷം സജീവമായി.

വരും ആഴ്ചകളിൽ വിമാനസർവീസുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യാത്രക്കാർ. നടപടികൾ വേഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ വിപുല ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കോവിഡ് ചട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകി. ഒമാൻ-യുഎഇ കര അതിർത്തികളും തുറന്നു.

ചെക്പോസ്റ്റുകളിൽ വൻ തിരക്കനുഭവപ്പെട്ടു. ഒമാനിൽ നിന്നു യുഎഇയിലേക്കു വരുന്നവർ 48 മണിക്കൂറിനകമുള്ള പിസിആർ റിപ്പോർട്ട് കരുതണം. യുഎഇയിൽ നാലാം ദിവസവും എട്ടാം ദിവസവും പിസിആർ പരിശോധനയ്ക്കും വിധേയമാകണം.

