അബുദാബിയിൽ സ്കൂളുകളിൽ എത്തി പിസിആർ പരിശോധന

അബുദാബി ∙ വിദ്യാർഥികൾ, അധ്യാപകർ, ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്ക് സ്കൂളുകളിലെത്തി പിസിആർ പരിശോധന നടത്തുന്ന പദ്ധതി അബുദാബി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് (അഡെക്) ആരംഭിച്ചു. ആരോഗ്യവകുപ്പുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി. അധ്യയനം നഷ്ടപ്പെടാതെ പരിശോധന നടത്താനും സ്കൂളിൽ ആരോഗ്യകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനുമാണിത്.

96 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത പിസിആർ പരിശോധനാഫലവുമായി വേണം വിദ്യാർഥികൾ സ്കൂളിൽ എത്താനെന്നു നേരത്തേ അധികൃതർ വ്യക്തമായിരുന്നു.

12-18 പ്രായത്തിനിടയിലുള്ള വിദ്യാർഥികൾ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ പരിശോധനാഫലം ഹാജരാക്കണം. വാക്സീൻ എടുക്കാത്തവർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പരിശോധന നടത്തണം.

