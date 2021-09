വെളുക്കെ ചിരിക്കണോ; കൊഴിയാതെ കാക്കാം!

ദോഹ ∙ പല്ലുകളുടെ പരിചരണത്തിൽ ഇളക്കം തട്ടിയാൽ കൊഴിയുന്നത് ആരോഗ്യം!. മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലുമുള്ള കരുതൽ വായുടെയും പല്ലിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പുഞ്ചിരി മായുന്ന കാലം വിദൂരമല്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

വായിലെ ശുചിത്വം പല്ലുകളുടെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാണെന്ന സന്ദേശമേകി വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപറേഷൻ (എച്ച്എംസി), പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ കോർപറേഷൻ (പിഎച്ച്സിസി) എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ബോധവൽക്കരണത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ചു. ഈ മാസം 31വരെ നീളുന്ന ക്യാംപെയ്നിൽ ക്ലാസുകളും ശിൽപശാലകളും ഉണ്ടാകും. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയും പങ്കുവയ്ക്കും.

ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിദഗ്ധ ദന്ത ഡോക്ടർമാരുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും.

ദന്ത രോഗം നിസ്സാരമല്ല

ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിനൊപ്പം കാർബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങൾ കുടിച്ച് വായ കഴുകാതെ പോകുന്നവർ പല്ലിനോട് ചെയ്യുന്നത് പാതകമാണെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

പാനീയങ്ങൾ ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ച് പല്ലുകൾ ദ്രവിക്കുന്നു. പാരമ്പര്യമായി ദന്തരോഗങ്ങളുള്ളവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം.

പല്ലുകളിൽ മാറ്റം കണ്ടാൽ ഉടൻ ചികിത്സിക്കണം. ദ്വാരമുണ്ടെങ്കിൽ അടപ്പിക്കുകയും വേണം.

കൃത്യസമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പല്ല് പറിച്ചുകളയേണ്ടിവരും.

രോഗം മറ്റു പല്ലുകളെയും മോണയെയും ബാധിക്കും.

ആദ്യഘട്ടത്തിലെ മോണവീക്കം പിന്നീട് മോണ പഴുപ്പ് ആയി മാറുന്നു. രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുകയും നീരുവന്നു വീർക്കുകയും ചെയ്യും.

മോണരോഗത്തിനു പ്രധാനകാരണം പല്ലിൽ അടിയുന്ന അഴുക്ക് അഥവാ ഡെന്റൽ പ്ലാക്ക് ആണ്.

പുകവലിക്കുന്നവർക്കു മോണരോഗമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ



∙രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണ ശേഷം പല്ലുകൾ ബ്രഷ് ചെയ്യണം. ഉറങ്ങുമ്പോൾ വായ വരളുകയും ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആസിഡ് പല്ലുകൾക്ക് കേടുവരുത്തുകയും ചെയ്യും. പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്താൽ ഈ പ്രശ്നം വലിയൊരളവോളം പരിഹരിക്കാം.



∙ പല്ലിന്റെ വിടവുകളിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. ഇവ അവിടെയിരുന്ന് അഴുകി പല്ല് കേടാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മാംസഭക്ഷണം.

∙ മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും അമിതമാകരുത്. ഇവ നേർപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം.

∙മധുരപലഹാരങ്ങൾ, പല്ലിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ, പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ, കാർബണേറ്റഡ് പാനീയങ്ങൾ, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്നിവ കഴിച്ചശേഷം പല്ല് നന്നായി വൃത്തിയാക്കണം.

∙ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും പ്രോട്ടീനും അടങ്ങിയ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം ശീലമാക്കണം. ധാരാളം വെള്ളം കുടിയ്ക്കണം.

English Summary : MoPH to launch National Oral and Dental Health campaign