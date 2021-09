ദോഹ∙ഫിഫ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെയും പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും വായുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടി.

അന്തരീക്ഷ മാലിന്യത്തോതും മറ്റും കൃത്യമായി വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്ന കൂടുതൽ സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണു പദ്ധതി.



അൽ വക്രയിലെ അൽ ജനൂബ്, അൽ തുമാമ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്റ്റേഷനുകൾ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി എൻവയൺമെന്റൽ മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് ലബോറട്ടറി ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഡയറക്ടർ ഹസ്സൻ അലി അൽ ഖാസിമി പറഞ്ഞു.

