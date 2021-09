മികവിൽ മുന്നിൽ ആഭ്യന്തരം

ദുബായ് ∙ മികവു പുലർത്തിയ 5 സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം. ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ് (ഐസിഎ), വിദേശകാര്യ-രാജ്യാന്തര സഹകരണ മന്ത്രാലയം, പരിസ്ഥിതി-കാലാവസ്ഥാമാറ്റ മന്ത്രാലയം, സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം എന്നിവയ്ക്കാണ് യഥാക്രമം 5 വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ.

ഡിജിറ്റൽ സേവനത്തിലെയടക്കം പ്രവർത്തന മികവുകൾ കണക്കിലെടുത്ത് യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമാണു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയമാണ് പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട വകുപ്പുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത്. ഫെഡറൽ ടാക്സ് അതോറിറ്റി, സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് അതോറിറ്റി, ജനറൽ പെൻഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അതോറിറ്റി, ഊർജ മന്ത്രാലയം എന്നിവയാണ് യഥാക്രമം തൊട്ടുപിന്നിൽ.

പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇവയ്ക്ക് 90 ദിവസം അനുവദിച്ചു. തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനവും വിലയിരുത്തി മറ്റു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 55,000 പ്രതികരണങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് പട്ടിക തയാറാക്കിയത്.

