41–ാം വയസ്സിൽ യുഎഇയിൽ കാണാതായ മലയാളി; 32 വർഷമായി പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ കുടുംബം

ദുബായ്∙ മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി തൃശൂരിലെ ഇൗ കുടുംബം കണ്ണുംനട്ടു കാത്തിരിക്കുകയാണ്, 32 വർഷം മുൻപ് യുഎഇയിൽ നിന്നു കാണാതായ പ്രിയപ്പെട്ടയാൾ തിരിച്ചുവരുന്നതും കാത്ത്. അത് അനന്തമായി നീളുമ്പോഴും ഭാര്യ, രണ്ടു മക്കൾ, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍, ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഇനിയും അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല. തൃശൂർ വേലൂർ സ്വദേശി വി. ജയറാം ദാസിനെയാണ് 1988 ഫെബ്രുവരി നാലിന് അൽഐനിൽ നിന്നു കാണാതായത്. അൽഐൻ പൊലീസ് ഏറെ കാലം അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും അന്ന് 41 വയസുണ്ടായിരുന്ന ജയറാം ദാസിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് മകൻ റോമിയോ വി.ജയറാം ദാസ് മനോരമ ഒാൺലൈനിനോട് പറഞ്ഞു.



ഭർത്താവിനെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട്, അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ്, കേരളാ സർക്കാർ, യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി, പൊലീസ് എന്നിവർക്കെല്ലാം ജയറാം ദാസിന്റെ ഭാര്യ പത്മിനി എന്ന ഗീതാ ജയറാം ദാസ് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് തൃശൂർ പ്രിൻസിപ്പൽ കോടതിയിലും ഹർജി നൽകി. അടുത്തിടെ നോർക്കയ്ക്കും പരാതി സമർപ്പിച്ചു.

അൽഐനിൽ എന്‍ജിനീയർ; കാണാതാകുമ്പോൾ കൈവശം 9,000 ദിർഹം

മെക്കാനിക്കൽ എന്‍ജിനീയറിങ്ങിൽ ഡിപ്ലോമ നേടിയ ശേഷം 1986 ലായിരുന്നു ജയറാം ദാസ് യുഎഇയിലെത്തിയത്. ഷാർജ ഖാൻസാബ് കെട്ടിടത്തിനടുത്തെ സഹോദരൻ വി.കെ. പ്രഭാകരന്റെ വർക് ഷോപ്പിലായിരുന്നു ആദ്യം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. പിന്നീട് അൽ ഐനിലെ അൽ ഖത്തറി മെക്കാനിക്കൽ എന്‍ജിനീയറിങ് എന്റർപ്രൈസസ് എന്ന കമ്പനിയില്‍ സൂപ്പർവൈസറായി. അൽ െഎൻ മുസഫ റോഡിലെ മിലിട്ടറി കൾചറൽ സ്കൂളിന്റെ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ജോലി. കാണാതായ ദിവസം വൈകിട്ട് 7.30ന് അൽ െഎനിൽ നിന്ന് 20 കിലോ മീറ്റർ അകലെയുള്ള താമസ സ്ഥലത്ത് ഷൂസ് പോളിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജയറാംദാസിനെ അവസാനമായി കണ്ടതെന്ന് കൂടെ താമസിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് പിറ്റേന്ന് കമ്പനിയധികൃതർ അൽ െഎൻ മുദ്രയാ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. സഹോദരൻ പ്രഭാകരനും അൽ െഎനിൽ ചെന്ന് തന്റേതായ രീതിയിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തി.

കാണാതാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം കമ്പനി ആവശ്യത്തിനുള്ള 9,000 ദിർഹം(അന്നത്തെ മൂല്യപ്രകാരം 35,000 ഇന്ത്യൻ രൂപ) ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതു നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ മനോ വിഷമത്തിൽ നാടുവിട്ടതാണോ എന്നായിരുന്നു ആദ്യ സംശയം. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്പോർ‌ട് പ്രഭാകരന്റെ കൈവശമായതിനാൽ രാജ്യം വിട്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതകളും ഇല്ലെന്നു മനസിലായി. പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും അപായപ്പെടുത്തിയതാണോ എന്നായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ സംശയം. പക്ഷേ, അതേക്കുറിച്ച് യാതൊരു തെളിവും ലഭിച്ചില്ല. എങ്കിലും പൊലീസ് നാലു പേരെ അന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നതായി നാട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർ നടപടികളെക്കുറിച്ചു യാതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. വൈകാതെ ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്ന് തൃശൂരിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ കോടതി വിധിയെഴുതി.

റോമിയോ യുഎഇയിലെത്തി; അന്വേഷണം വിഫലം

ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്രമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജയറാംദാസിന്റെ മൂത്തമകൻ റോമിയോ 2001ൽ ജോലി തേടി യുഎഇയിലെത്തിയപ്പോൾ പിതാവിനെ കുറിച്ച് വ്യാപകമായി തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. പിതാവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവരെയെല്ലാം നേരിട്ടു കണ്ട് അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. പിന്നീട് ജോലി ലഭിക്കാതെ തിരിച്ചുപോയ റോമിയോ ആഫ്രിക്കയിൽ ഏറെ കാലം ജോലി ചെയ്ത ശേഷം 2006ൽ വീണ്ടും യുഎഇയിലെത്തി. അന്നും പിതാവിന് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ നടത്തിയതും വെറുതെയായി. അദ്ദേഹം യുഎഇയിൽ എവിടെയോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കുടുംബം വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അച്ഛന് 73 വയസ് ആയിരിക്കും. ജീവാപായം സംഭവിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൃതദേഹമെങ്കിലും ലഭിക്കേണ്ടതല്ലേ?– റോമിയോ ചോദിക്കുന്നു.

റോമിയോയും തൃശൂരിൽ യൂസ്ഡ് കാർ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന സഹോദരൻ അഭിലാഷ് വി.ജയറാംദാസും ഇരുവരുടെയും കുടുംബങ്ങളും ദുഃഖഭാരത്തോടെ വഴിക്കണ്ണുമായിരിക്കുന്ന മാതാവ് പത്മിനി എന്ന ഗീതാ ജയറാംദാസിനെ ചേർത്തു പിടിച്ച് സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നു. വരും, അച്ഛൻ തിരിച്ചുവരാതിരിക്കില്ല.

വേലത്ത് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ

ആ പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങളെ ഇപ്പോഴും ജീവിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പിതാവിനെ കണ്ടെത്താൻ യുഎഇയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും കേരളാ സർക്കാരിന്റെയും ഭാഗത്തു നിന്നു നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അഭിലാഷ് വി.ജയറാംദാസ് പറയുന്നു. ജയറാം ദാസിന്റെ മാതാവ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ കേരള ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന ഏടായ 1952 ലെ മാറു മറയ്ക്കൽ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ധീരവനിതയാണ്. മകനെ ഒരു നോക്കു കാണാൻ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അവർ 2013ൽ തന്റെ 102–ാം വയസിലാണ് മരിച്ചത്.

