ദുബായ് ∙ വിദ്യാർഥികളെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് പുതിയ പദ്ധതിയുമായി ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർടിഎ). മെട്രോ, ട്രാം എന്നിവയിലൽ പതിവായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആർടിഎ ലാപ്ടോപുകൾ സമ്മാനിച്ചു. പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണു സ്കൂള്‍, കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് സൗജന്യ ലാപ്ടോപ് നൽകിയത്.

മെട്രോ, ട്രാം, ബസുകൾ തുടങ്ങിയ പൊതുഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ആർടിഎയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സംരംഭമെന്ന് ആർടിഎ കോർപറേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് വിഭാഗം മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് കോർപറേറ്റ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ റൗദ അൽ മെഹ്റിസി പറഞ്ഞു. നൂൺ ആണ് പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കുന്നത്. എച്ച്പി, കിയോലിസ്-എം‌എച്ച്‌ഐ എന്നിവയും സഹസ്പോൺസർമാരാണ്

English Summary: RTA gives away laptops to the most frequent metro and tram commuters among students