50 സുപ്രധാന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് യുഎഇ

ദുബായ് ∙ യുഎഇ സുവർണജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ മേഖലകളിൽ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് 50 സുപ്രധാന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം. ഇതുസംബന്ധിച്ച കർമപരിപാടികൾ കാബിനറ്റ്കാര്യ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് അൽ ഗർഗാവി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഗ്രീൻ, ഫ്രീലാൻസ് വീസകൾക്ക് വൈജ്ഞാനിക-നിക്ഷേപ മേഖലകളിൽ ഒട്ടേറെ പേരെ ആകർഷിക്കാനാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല സമിതികൾക്കാണ് അതത് പദ്ധതികളുടെ ചുമതല. 50 വർഷത്തെ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് അടുത്ത 50 വർഷത്തേക്കുള്ള കർമപരിപാടികൾക്കു രൂപം നൽകിയത്. തുടർഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരോ പദ്ധതിയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും. വ്യവസായ-ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മന്ത്രി ഡോ. സുൽത്താൻ അൽ ജാബർ, സാമ്പത്തിക മന്ത്രി അബ്ദുല്ല ബിൻ തൗഖ്, വിദേശ വ്യാപാര സഹമന്ത്രി ഡോ. താനി അൽ സിയൂദി, യുഎഇ ഗവൺമെന്റ് മീഡിയ ഓഫിസ് ചെയർമാൻ സഈദ് അൽ അതർ തുടങ്ങിയവരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.

രാജ്യാന്തര നിക്ഷേപകർക്കും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർക്കും അവസരങ്ങളൊരുക്കുമെന്നു യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം, അബുദാബി കിരീടാവകാശിയും യുഎഇ ഉപസർവസൈന്യാധിപനുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ എന്നിവർ കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

9 വർഷം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്ന നിക്ഷേപം 55,000 കോടി ദിർഹം

9 വർഷം കൊണ്ട് 55,000 കോടി ദിർഹത്തിന്റെ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് അടുത്തവർഷം ആദ്യം രാജ്യാന്തര നിക്ഷേപ ഉച്ചകോടി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സാമ്പത്തിക മന്ത്രി അബ്ദുല്ല ബിൻ തൌഖ് പറഞ്ഞു. 8 രാജ്യാന്തര വിപണികളിൽ 4,000 കോടി ദിർഹം മൂല്യമുള്ള കരാറുകളുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

നിക്ഷേപകർക്കും വിദഗ്ധർക്കും അവസരം

നിക്ഷേപകർ, മികച്ച ആശയങ്ങളുള്ളവർ, വിദ്യാഭ്യാസ-സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ തുടങ്ങിയവർക്ക് അവസരമൊരുക്കുക, നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം ഇരട്ടിയാക്കുക, യുഎഇയെ അവസരങ്ങളുടെ രാജ്യാന്തര ആസ്ഥാനമാക്കുക എന്നിവയാണ് മറ്റു ലക്ഷ്യങ്ങൾ. കോഡിങ് മേഖലയിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ യുവനിരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാമൂഹികം, ജീവകാരുണ്യം എന്നിവയടക്കം 10 മേഖലകളിൽ സംരംഭങ്ങൾക്കു തുടക്കം കുറിക്കും. സ്വദേശി പദ്ധതികളുടെ പ്രോത്സാഹനത്തിന് ദി എമിറേറ്റ്സ് ഡവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് 500 കോടി ദിർഹം അനുവദിച്ചു. ഗൂഗിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആമസോൺ, ഫെയ്സ് ബുക് തുടങ്ങിയവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതികൾ.

ഡിജിറ്റൽ മുന്നേറ്റം; ഒരു ലക്ഷം ഗോൾഡൻ വീസ

ഭാവിയിലെ വികസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായിരിക്കുമെന്നതിനാൽ ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് നിർമിതബുദ്ധി മന്ത്രി ഒമർ അൽ ഒലാമ പറഞ്ഞു. കംപ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഒരു ലക്ഷം വിദഗ്ധരെ സജ്ജമാക്കി 5 വർഷത്തിനകം 1,000 ഡിജിറ്റൽ കമ്പനികൾക്കു തുടക്കം കുറിക്കാനുള്ള വൻപദ്ധതി ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ മേഖലയിലെ പ്രതിഭകളെ ആകർഷിക്കാൻ ഒരുലക്ഷം ഗോൾഡൻ വീസകൾ നൽകും. വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കു കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർണമായും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യും.

