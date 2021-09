ദോഹ∙ ഖത്തറില്‍ 87 വയസുകാരന്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു. 172 പേര്‍ക്കു കൂടി പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 249 പേര്‍ കോവിഡ് മുക്തരായി. കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകാരില്‍ 110 പേര്‍ കമ്യൂണിറ്റികളിലുള്ളവരും 62 പേര്‍ വിദേശങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയവരുമാണ്. 2,197 പേരാണ് നിലവില്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി കഴിയുന്നത്.



രാജ്യത്തു ഇതുവരെ 2,33,928 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതില്‍ 2,31,127 പേര്‍ സുഖം പ്രാപിച്ചവരാണ്. മരണസംഖ്യ 604 എത്തി.

English Summary: 87 year old man died of Covid in Qatar