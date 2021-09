മമ്മൂട്ടിയോട് പ്രേമി മാത്യു ചോദിക്കുന്നു, അർബുദ രോഗികൾക്കായി ആ മുടി തരുമോ?

ദുബായ്∙എഴുപതിന്റെ നിറവിലെത്തിയ നടൻ മമ്മൂട്ടിയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെയും മകൻ ദുൽഖർ സൽമാന്റെയും ആരാധിക കൂടിയായ ദുബായിലെ ഇൗ വനിതാ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം അഭ്യർഥിക്കാനുണ്ട്. മുഖസൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പൗരുഷത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി വളർത്തിയ നീണ്ട തലമുടി മുറിക്കുമ്പോൾ അത് തനിക്ക് തരാൻ സാധിക്കുമോ?. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഹെയർ ഫോർ ഹോപ് ഇന്ത്യ എന്ന സംഘടന വഴി അർബുദ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രേമി മാത്യു ആണു പ്രിയ താരത്തോട് വ്യത്യസ്തമായ ഇൗ അഭ്യർഥന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.



പ്രേമി മാത്യു

മമ്മൂക്കയുടെ തലമുടി ഉപയോഗിച്ച് വിഗ്ഗ് നിർമിച്ചു സൗജന്യമായി അർബുദ രോഗികൾക്കു നൽകാനാണു പ്രേമി മാത്യു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വനിതകൾക്കു തലമുടി അവരുടെ സൗന്ദര്യ പ്രതീകമാണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരിൽ കൂടുതലും ഒരു ഹോബിയായി കുറച്ചു കാലം അതു കൊണ്ടു നടന്ന് മുറിച്ചുകളയുന്നതാണു സാധാരണ കണ്ടുവരാറ്. എന്നാൽ, സിനിമാ അഭിനേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും താടി മുടി വളർത്തുന്നതും ശരീര ഭാരം കുറക്കുന്നതുമെല്ലാം. കോവിഡ് കാലത്താണു മമ്മൂക്ക മുടി നീട്ടിവളർത്താൻ തുടങ്ങിയത് എന്നറിയാം. ഭീഷ്മ എന്ന ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതെന്നും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അർബുദ രോഗികൾക്കു വിഗ്ഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ 12 ഇഞ്ച് തലമുടിയാണ് വേണ്ടത്. നാലു പേരുടെ മുടി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു വിഗ്ഗ് തയ്യാറാകും. മമ്മൂക്കയുടെ മുടി എത്ര നീളമുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഒട്ടേറെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മികച്ച മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ, ഇപ്പോഴുള്ള മുടി മുറിച്ചു കളഞ്ഞേക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുടി ഉപയോഗിച്ചു വിഗ്ഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇതേക്കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽപോലും അർബുദ രോഗികൾക്ക് തന്റെ പിറന്നാളിന് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമായിരിക്കും അത്. തങ്ങളുടെ തലമുടി അർബുദ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണ പ്രചോദനമാകും. മമ്മൂക്കയുടെ തലമുടി ഒരു വിഗ്ഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രം നീളമില്ലെങ്കിൽ പ്രേമി മാത്യു മറ്റൊരു ഉപായം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്– അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് മുടി മറ്റുള്ളവരുടെ മുടിയുമായി ചേർത്ത് ഒന്നിലേറെ വിഗ്ഗ് ഉണ്ടാക്കി അത് അർബുദ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി മമ്മൂക്കയ്ക്ക് തന്നെ സംഭാവന ചെയ്യാം.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഹെയർ ഫോർ ഹോപ് ഇന്ത്യ എന്ന പദ്ധതി പ്രേമി മാത്യു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. നിത്യേന 12 പേരെങ്കിലും എഫ്ബി പേജ് കണ്ടു ബന്ധപ്പെട്ട് മുടി സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യുഎഇയിലെ 12 സ്കൂളുകളിലെ ആൺകുട്ടികൾ മുടി വളർത്തി ക്യാംപെയിൻ നടത്തിവരുന്നു. മമ്മൂക്കയുടെ ഒാരോ തലനാരിഴയും പൊതുജനങ്ങളിൽ ബോധവത്കരണമുണ്ടാക്കാൻ ഉപകരിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ അര്‍ബുദ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എട്ടോളം സംഘടനയുമായി സഹകരിച്ചാണു ഹെയർ ഫോർ ഹോപ് വിഗ്ഗ് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകം രണ്ടായിരത്തോളം വിഗ്ഗ് സമ്മാനിച്ചു. സ്വന്തമായി ഫണ്ടോ സ്പോൺസർമാരോ ഇല്ലാതെയാണ് ഹെയർ ഫോർ ഹോപ് ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഇൗ വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ മമ്മുക്ക അർബുദ രോഗികളുടെ ഇൗ അഭ്യർഥന സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും പ്രേമി മാത്യു പറഞ്ഞു.

English Summary: Premi Mathews asks Mammootty , Will you give your long hair to cancer patients