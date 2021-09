അതെ, കോവിഡ് കാർമേഘമൊഴിയുകയാണ്; നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നു, പഴയ ‘ഗൾഫുകാരൻ’

ഒടുവിൽ ഗൾഫുകാരൻ തിരികെ വരികയാണ്. മടങ്ങിപ്പോകാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ, സന്തോഷത്തോടെ. അവരെ വരവേൽക്കാൻ ആഘോഷത്തോടെ വീട്ടുകാരെല്ലാമെത്തുന്ന കാഴ്ച ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം വീണ്ടും കണ്ടുതുടങ്ങുകയാണ്. വരവേൽക്കാൻ കെഎസ്ആർടിസിയുമുണ്ട്. കോവിഡിനു ശേഷം മടങ്ങിവന്ന 16 ലക്ഷത്തോളം പ്രവാസികളിൽ 11 ലക്ഷത്തിലധികംപേർ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണെന്നാണു കണക്ക്. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടും മറ്റു പലവിധ പ്രതിസന്ധികളും മൂലമാണ് ഇക്കാലത്ത് പ്രവാസി സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിയത്. അല്ലാത്തവർ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രം. പഴയപോലെ ആഘോഷത്തോടെയുള്ള പ്രവാസിയുടെ നാട്ടിൽപോക്കാണ് ഇതോടെ മുടങ്ങിയത്.

മടങ്ങിപ്പോകാൻ വഴിയുണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് മിക്ക മലയാളി പ്രവാസികളെയും നാട്ടിലേക്കു വരുന്നതിൽനിന്ന് അകറ്റിയത്. ഇപ്പോൾ അതു മാറുകയാണ്. കോവിഡിനെ തുടർന്നുള്ള യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവു വരുത്തി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ വാതിൽ തുറന്നതാണ് എല്ലാം പഴയപടിയാക്കുന്നത്. മിക്കവരും വാക്‌സീനെടുത്തതും പ്രവാസികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുന്നു.



അവധി നൽകാത്ത കമ്പനികൾ



11 മാസം ജോലിയെടുത്താൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് നാട്ടിൽവന്ന് അവധി ആഘോഷിക്കുന്നതായിരുന്നു സാധാരണ പ്രവാസികളുടെ പതിവ്. പക്ഷേ, കൊറോണക്കാലം അതിനു വിലങ്ങിട്ടു. അനൗദ്യോഗികമായി അവധി നിഷേധിക്കുന്നതും പല കമ്പനികളും പതിവാക്കി. നാട്ടിൽപോയി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായി മടങ്ങിയെത്താമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ എന്നതാണ് മിക്ക കമ്പനികളും പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ച ആശങ്ക. കോവിഡ് മൂലം പുതിയ റിക്രൂട്‌മെന്റുകൾ എളുപ്പമല്ലാതായും അവധി നൽകാതെ ഒഴികഴിവുകൾ പറഞ്ഞൊഴിയാൻ കമ്പനികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.



അവധിക്കു പോയ പലരും നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിയതും അവധി നിഷേധിക്കാൻ കമ്പനികൾ കാരണമാക്കി. യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ ഇളവ് കമ്പനികളെ മാറ്റിച്ചിന്തിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഗൾഫിൽ സ്വന്തമായി സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും കൃത്യ സമയത്ത് മടങ്ങിപ്പോകാനാകുമോ എന്ന ആശങ്ക മൂലം അവിടെ തുടരുകയാണ്. പല സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്വദേശികളുടെ പേരിലായതിനാൽ, മടങ്ങിപ്പോകാൻ വൈകിയാൽ സ്ഥാപനം കൈവിട്ടുപോകുമോ എന്നതും ആശങ്കയായി.



വാക്‌സീൻ നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസം



വാക്‌സീൻ നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവാസികൾ. നാട്ടിൽനിന്നാണു പക്ഷേ വാക്‌സീനെടുത്തതെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ അംഗീകാരം കിട്ടാൻ പലവിധ കടമ്പകളാണ്. ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപകമായി ലഭിക്കുന്ന കോവാക്സീനാണെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ അംഗീകാരവുമില്ല. നിലവിൽ ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് പക്ഷേ, ഇത്തരം ആശങ്കയില്ല. മിക്കവരും 2 ഡോസ് വാക്സീനെടുത്തുകഴിഞ്ഞു. സൗദി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവിടെനിന്നു വാക്സീനെടുത്തവർക്കു മാത്രമാണ് പ്രവേശനം നൽകുകയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.



അതേസമയം, യുഎഇ പോലുള്ളവ വാക്സീനെടുക്കാത്തവർക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കും.

ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവുള്ള സൗദി യാത്ര



20,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ചെലവഴിച്ചാൽ മണിക്കൂറുകൾകൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് എല്ലാറ്റിനേയും മാറ്റിമറിച്ചു. മാലദ്വീപും നേപ്പാളും വഴി മാത്രമല്ല, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ വരെ ചുറ്റിയായി സൗദി യാത്ര. ഇതിനു ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ. പലരും ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി കടുത്ത ദുരിതം നേരിടുകകൂടി ചെയ്തതോടെ നാട്ടിൽ പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ പലരുമെത്തി. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഈ ദിവസങ്ങൾ നീളുന്ന യാത്രാ പ്രശ്നത്തിനും അവസാനമാകുകയാണ്.



കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നാട്ടിലേക്കു വിമാനം കയറാൻ പ്രവാസികൾക്ക് ഇനി കഴിയും. എങ്കിലും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ പ്രവാസിക്കു ചുറ്റുമുണ്ട്. അവയെല്ലാം മാറി മാനം തെളിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ആ പ്രതീക്ഷയുടെ അനുരണനങ്ങൾ നാട്ടിലുമുണ്ട്. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് മലപ്പുറത്തേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് പുനഃരാരംഭിച്ചു എന്നതാണ് അതിലൊന്ന്. അതെ, ഗൾഫുകാരൻ നാട്ടിലേക്കു തിരികെ വരികയാണ്.



English Summary: Travel Between Gulf Countries and Kerala to Resume Again Soon