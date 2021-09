റിയാദ്∙ യുഎഇ അടക്കം മൂന്നു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു സൗദിയിലേയ്ക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നതിനേർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് പിൻവലിച്ചു. യുഎഇ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, അർജന്റീന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കു പ്രാദേശികസമയം രാവിലെ 11 മണി മുതൽ പ്രവേശിക്കാനാകുമെന്ന് സൗദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കര, സമുദ്ര, ആകാശ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് സൗദിയിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകും.

English Summary: Saudi Arabia allows direct entry of expats from three countries including UAE