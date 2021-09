ദുബായ് ∙ഖോർഫക്കാനിലും ഷാർജയിലും കോവിഡ് സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച 13 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 3 മാസത്തിനിടെ പിഴ ചുമത്തി. 25 ബ്യൂട്ടി സലൂണുകൾക്ക് ഖോർഫക്കാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി താക്കീത് നൽകി. ജീവനക്കാർ പിസിആർ പരിശോധന നടത്താതിരിക്കുക, അകലം പാലിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ നിയമലംഘനങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary : 13 businesses fined in Sharjah and Khorfakkan for covid safety violations