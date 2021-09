മസ്കത്ത് ∙ സൊഹാറിൽ നിന്നു ഷാർജയിലേക്ക് ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം എയർ അറേബ്യ നേരിട്ടു സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് ഒമാൻ എയർപോർട്സ് അറിയിച്ചു.

English Summary : Air Arabia to conduct services three times a week from Sohar to Sharjah