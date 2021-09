വാർഷിക നിക്ഷേപ സമ്മേളനം എക്സ്പോ വേദിയിൽ

ദുബായ് ∙ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക പുനരുജ്ജീവനത്തിനുമാകും അടുത്ത വർഷത്തെ വാർഷിക നിക്ഷേപ സമ്മേളനത്തിൽ (ആനുവൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീറ്റ്, എയിം) പ്രധാന്യം നൽകുകയെന്ന് അധികൃതർ. കോവിഡ് മൂലം ആഗോള തലത്തിൽ നിക്ഷേപരംഗം തിരിച്ചടി നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ സാധ്യതകൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് വെല്ലുവിളികളെ അവസരങ്ങളാക്കി നിക്ഷേപം നടത്താൻ പലരും തയാറാകുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 2022 മാർച്ച് 28 മുതൽ 31 വരെ എക്സ്പോ വേദിയിൽ നടക്കുന്ന വാർഷിക നിക്ഷേപ സമ്മേളനത്തിന് അതീവ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് യുഎഇ വിദേശ വ്യാപാര സഹമന്ത്രി ഡോ.താനി ബിൻ അഹ്മദ് അൽ സയൂദി വ്യക്തമാക്കി.

നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ മുന്നിലുള്ള ലോകത്തെ ആദ്യ 20 സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ യുഎഇയും ഉണ്ട്.

എല്ലാ മേഖലയെയും സജീവമാക്കാൻ ഉത്തേജന പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് യുഎഇ. അതിനാൽ കോവിഡിനെ തുടർന്നും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ശക്തമായ തിരിച്ചു വരവിന്റെ പാതയിലാണ്. 2019നെ അപേക്ഷിച്ച് വിദേശ നിക്ഷേപത്തിൽ 44.2% വർധന ഉണ്ടായെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ശോഭനമായ ഭാവിക്ക് സുസ്ഥിര കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം എന്നതാണ് സമ്മേളത്തിന്റെ പ്രമേയമെന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. വിജയകരമായി പത്തു വർഷം പിന്നിടുന്ന എയിം മൂലം ഇതുവരെ 170 രാജ്യങ്ങളിലെ സർക്കാരുകളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നിക്ഷേപങ്ങൾ വന്നു. നിക്ഷേപത്തിന് അനുയോജ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ആഗോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും പങ്കെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കും ഗുണകരമായ അവസ്ഥയുണ്ടാക്കുകയാണ് എയിമിന്റെ ലക്ഷ്യം.

മുൻവർഷങ്ങളിൽ 25 രാജ്യാന്തര സംഘടനകളുമായി കരാർ ഒപ്പുവച്ചതായും 400 വ്യവസായ നിക്ഷേപ ഡൗത്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചതായും എയിം പ്രസിഡന്റ് ദാവൂദ് അൽ ഷെസാവി വ്യക്തമാക്കി.

ആഗോള തലത്തിൽ നിന്ന് ചെറുകിട ഇടത്തരം നിക്ഷേപകരും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് എയിം കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടായെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 15 ട്രില്യൻ ഡോളറിന്റെ അറിയപ്പെടാത്ത നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ യുഎഇയിൽ ഇനിയും ഉണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് ദുബായ് എഫ് ഡിഐ സിഇഒ ഫഹദ് അൽ ഗർഗാവി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആഗോളതലത്തിൽ 3500 ഫ്രീസോണുകളിൽ 30 ലക്ഷം കമ്പനികളുണ്ട്.

പത്തുകോടി പേർ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതായി ലോക ഫ്രീസോൺ ഓർഗനൈസേഷൻ സിഇഒ ഡോ.സമീർ ഹംറൂനി വ്യക്തമാക്കി. ചെറുകിട ഇടത്തരം നിക്ഷേപകർക്ക് വൻ അവസരങ്ങളാണ് വാർഷിക നിക്ഷേപ സമ്മേളനം വഴി ലഭിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

