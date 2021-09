മുംബൈയിൽ നിന്ന് കൂടുതല്‍ പേര്‍ യാത്ര ചെയ്തത് ഖത്തറിലേക്ക്

ദോഹ∙ കഴിഞ്ഞ മാസം മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ദോഹയിലേക്കും തിരിച്ചും യാത്ര ചെയ്തത് 41,410 പേർ. മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരിൽ രണ്ടാമതു ദുബായ്, മൂന്നാമതു മാലിയുമാണ്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്കും തിരിച്ചും 37,126 പേരും മാലിയിലേക്കും തിരിച്ചും 18,190 പേരുമാണ് യാത്ര ചെയ്തത്.

ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ്, ഇൻഡിഗോ, ഗോ ഫസ്റ്റ്, എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനങ്ങളാണ് ദോഹയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് നേരിട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്നത്.

യുഎസ്, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി യാത്രക്കാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമേറിയ മേഖലയിലെ പ്രധാന ട്രാൻസിറ്റ് വിമാനത്താവളമായി ഹമദ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

