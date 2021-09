സംശയങ്ങളുണ്ടോ? മറുപടി നൽകാൻ ഐൻസ്റ്റീനുണ്ട്

ദുബായ് ∙ വിഖ്യാത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ 'ആൽബർട് ഐൻസ്റ്റീനെ' പരിചയപ്പെടാനും സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനും എക്സ്േപായിൽ അവസരം.

പരീക്ഷിക്കാനാണു ഭാവമെങ്കിൽ കാര്യമായ കരുതൽ വേണം. ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുചോദ്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നതിനാൽ കയ്യിലൊന്നുമില്ലാത്ത 'സംപൂജ്യർ'ക്കു 'പണി' കിട്ടും. സ്വിസ് പവിലിയനിലാണ് ഐൻസ്റ്റീന്റെ 'ഡിജിറ്റൽ അവതാർ' എന്ന 'ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ട' അവതരിക്കുന്നത്.

അത്യാവശ്യം കൊച്ചുവർത്തമാനങ്ങൾ പറയാനും ഊർജതന്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനും അവസരം ലഭിക്കും. 1921ൽ ഐൻസ്റ്റീന് നൊബേൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിന്റെ ശതവത്സരാഘോഷം പ്രമാണിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ച ഇടിഎച്ച് സർവകലാശാല 'ഡിജിറ്റൽ ഇരട്ടയെ' സൃഷ്ടിച്ചത്. പഠനകാലത്തെ രൂപത്തോടു സാദൃശ്യമുള്ള 3ഡി അനിമേഷൻ രൂപമാണ് സ്ക്രീനിലെത്തുക.

നിർമിതബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംവിധാനമായതിനാൽ സന്ദർശകരുടെ സംസാരം, ഭാവം, ചോദ്യരീതികൾ എന്നിവയനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായി പ്രതികരിക്കാനാകുമെന്ന് ഇതിനു രൂപം നൽകിയവരിലൊരാളും സ്വിസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി അനിമാറ്റികോയുടെ സ്ഥാപകനുമായ ക്രിസ്ത്യൻ ഷുള്ളർ പറഞ്ഞു.

സ്വിസ് പവലിയനിലെ ‘ഐൻസ്റ്റീൻ’

കറങ്ങി ഉയരും, ആകാശപ്പൂന്തോട്ടം

എക്സ്പോയുടെ ആകാശത്ത് കറങ്ങുന്ന പൂന്തോട്ടവും ഒരുങ്ങി. കാഴ്ചകൾ കണ്ട് കറങ്ങി ഉയരാനും താഴാനും അവസരമൊരുക്കുന്ന പൂന്തോട്ടത്തിൽ അപൂർവയിനം പുഷ്പങ്ങളും മരങ്ങളുമുണ്ട്. 55 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഉരുക്കുതൂണിൽ കറങ്ങി ഉയരുന്ന ഉല്ലാസകേന്ദ്രത്തിൽ ഇഷ്ടവിഭവങ്ങളും ലഭിക്കും. 2.2 ലക്ഷം ചതുരശ്രമീറ്ററിൽ നൂറു കണക്കിനു മരങ്ങൾ, ആയിരക്കണക്കിനു ചെടികൾ, പുൽപ്പടർപ്പുകൾ എന്നിവയാണ് എക്സ്പോ വേദിയിലുള്ളത്. മരുഭൂമിയിലെ വൃക്ഷങ്ങളും യുഎഇയിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിദേശ മരങ്ങളുമാണ് നട്ടുവളർത്തുന്നത്.

വെള്ളച്ചാട്ടം പാട്ടുംപാടി 'റിവേഴ്സിൽ'

വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം 'റിവേഴ്സിൽ' കണ്ടാൽ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്നും കാണാം. എക്സ്പോ വേദിയിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം താഴേയ്ക്കു മാത്രമല്ല, വന്നവഴിയേ പിന്നോട്ടും കുതിക്കും.

ജർമൻ കംപോസർ റാമിൻ ജവാദിയുടെ 'ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്' തീം മ്യൂസിക്കിന്റെ അകമ്പടിയോടെ 13 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് സംഗീത ജലധാരയുമുണ്ട്. ജലം, അഗ്നി, ഭൂമി എന്നീ പ്രമേയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ദൃശ്യവിരുന്നാണിത്. അൽവാസൽ പ്ലാസയ്ക്കും ജൂബിലി പാർക്കിനുമിടയിലാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം.

English Summary : Swiss Pavilion to bring a ‘journey of emotions’ to Expo 2020 Dubai