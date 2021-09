കുവൈത്തിൽ തടവുകാർ വീണ്ടും വീടുകളിലേക്ക്

കുവൈത്ത് സിറ്റി∙ 3 വർഷത്തിൽ താഴെ ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ട തടവുകാരെ ട്രാകിങ് ബ്രെയ്സ്‌ലെറ്റ് ധരിപ്പിച്ച് വീടുകളിൽ അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം തുടങ്ങി. വീടുകളിൽ എത്തുന്നവരെ മുഴുവൻ സമയവും നിരീക്ഷിക്കാനാകുന്നതാണ് ബ്രെയ്സ്‌ലെറ്റ്.



ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന തടവുകാരൻ താമസസ്ഥലത്തിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്ത് കടക്കാൻ പാടില്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച്‌ഓഫ് ചെയ്യരുത്. അസുഖബാധിതനായാൽ ഓപ്പറേഷൻ റൂമിൽ അറിയിച്ച്, തടവുകാർക്കായുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടണം.

താമസ സ്ഥലത്തും പരിസരത്തും ട്രാക്കിങ് ബ്രെയ്സ്‌ലെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന ജാമറുകൾ പാടില്ല. ശരീരത്തിൽനിന്ന് ബ്രെയ്സ്‌ലെറ്റ് നീക്കം ചെയ്യാനോ കേടുപാടുകൾ വരുത്താനോ ശ്രമിക്കരുത്. വസതിയിൽ ആർക്കും സന്ദർശനം അനുവദിക്കും. മാനസികാവസ്ഥയും ജീവിതവും ശരിയായ പാതയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

