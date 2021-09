മസ്കത്ത് ∙ ഒമാനിൽ അടുത്തമാസം പകുതിയോടെ എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും 2 ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അണ്ടർസെക്രട്ടറി ഡോ. അബ്ദുൽ ബിൻ ഖാമിസ് അബുസെയ്ദി അറിയിച്ചു. കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാകും സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതു തീരുമാനിക്കുക. വാക്സിനേഷൻ ഊർജിതമാക്കിയതോടെ സ്കൂളുകളുടെ ഉൾപ്പെടെ പ്രവർത്തനം വൈകാതെ പഴയ നിലയിലാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.



3,05000 വിദ്യാർഥികൾ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചു. ഇതിൽ 28,000 പേർ 2 ഡോസും സ്വീകരിച്ചവരാണ്.

English Summary : Oman to vaccinate every student by next month