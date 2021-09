അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളെ കുറയ്ക്കുന്ന പദ്ധതികൾ വൻ വിജയത്തിലേക്ക്

അബൂദാബി ∙യുഎഇയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കൂടി. മൊത്തം തൊഴിലാളികളിൽ 37.4% വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളാണ്.

സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമടങ്ങുന്ന വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ 18 ലക്ഷമായെന്ന് മാനവവിഭവശേഷി, സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയ അധികൃതർ വെളിപ്പെടുത്തി. വിദഗ്ധരല്ലാത്ത തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്ന പദ്ധതികൾ വിജയിക്കുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ആകെ 48 ലക്ഷം തൊഴിലാളികളാണ് യുഎഇയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരാണ് ഗുണം ചെയ്യുക. ഇതനുസരിച്ച് മന്ത്രാലയം തൊഴിൽ മേഖല തസ്തികകൾ ഒൻപത് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൽ ചെറുകിട തൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം 11 ലക്ഷത്തോളം പേർ പണിയെടുക്കുന്നു. മൊത്തം തൊഴിലാളികളിൽ 22.92 % ആണിത്. കെട്ടിട നിർമാണ വിദഗ്ധർ, ഉപകരണ നിർമാണ രംഗത്തുള്ളവർ, അക്കാദമിക, സാങ്കേതിക, മാനവിക മേഖലയിലുള്ളവർ, ഓഫിസ് ജീവനക്കാർ, മാനേജർമാർ, വ്യവസായികൾ, മത്സ്യബന്ധന, പ്രകൃതി, ജൈവ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ എന്നിങ്ങനെയാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

സാമ്പത്തിക, കെട്ടിട നിർമാണ രംഗങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചതെന്നും മന്ത്രാലയ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. മൊത്തം തൊഴിലാളികളിലെ 30% ഈ ഇരുമേഖലയിലുമാണ്.

വ്യാപാരം, വിവിധ സർവീസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യവസായം, ഗതാഗതം, സംഭരണം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് പിന്നീടുള്ള വിദഗ്ധ തൊഴിൽ രംഗങ്ങൾ.

വ്യാപാര, സേവന രംഗത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രം 1.26 ലക്ഷമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നിർമാണ മേഖലയിൽ 65,000 സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഹോട്ടൽ, റസ്റ്ററ്ററന്റ് മേഖലയിൽ മാത്രം 23000 സ്ഥാപനങ്ങളും ഗതാഗതം, സംഭരണം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്ത് 22000 സ്ഥാപനങ്ങളും മന്ത്രാലയ കീഴിലുണ്ട്.

ആരോഗ്യം, സാമൂഹിക സേവന സ്ഥാപനങ്ങൾ 4000 ആണ്. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ ഏജൻസികളായി ലൈസൻസ് ലഭിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളും മത്സ്യ ബന്ധന മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളും 3000 വീതമാണ്.

2000 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും യുഎഇയിലുണ്ട്. കൂടാതെ 'മറ്റു മേഖലകൾ 'ഇനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്വാറികൾ, കാർഷിക മേഖലകളിലായി 1000 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Schemes to reduce the number of workers in UAE are successful