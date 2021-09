താമസം അക്വേറിയത്തിൽ; സുന്ദരി പെരുമ്പാമ്പിന് ഇത് രാജയോഗം

അബുദാബി ∙ തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ അക്വേറിയത്തിൽ 7 അടി നീളമുള്ള പെരുമ്പാമ്പിന് ഇനി രാജകീയ വാസം. അൽ ഖനായിലെ ദ് നാഷനൽ അക്വേറിയത്തിലെ 'മഴക്കാടുകളിൽ' 8,000ൽ ഏറെ ജീവികൾക്കൊപ്പമാണ് താമസം.

തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന നീളവും ഭംഗിയും കൂടിയ റെറ്റിക്കുലേറ്റഡ് പെരുമ്പാമ്പ് ആണിത്. 14 വയസ്സുള്ള പെൺപാമ്പിന് 115 കിലോയാണു ഭാരം. നെടുനീളത്തിൽ താങ്ങിയെടുക്കണമെങ്കിൽ 12 പേർ വേണം. താറാവും മുയലുമാണ് ഇഷ്ടഭക്ഷണം. നിലവിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ഇതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വിഷമില്ലാത്ത ഇവ, ഇരകളെ ചുറ്റിവരിഞ്ഞ് വിഴുങ്ങും. ഇവ മനുഷ്യരെ വിഴുങ്ങുന്നതിലും മോശക്കാരല്ല.

വലുപ്പത്തൽ മാത്രമല്ല, നീന്തലിലും മുന്നിലാണിവളെന്ന് അക്വേറിയത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബിയാട്രിസ് മക്വീറ പറയുന്നു. സാധാരണ നിലയിൽ ഈയിനം പാമ്പുകൾ 5 മീറ്ററിലേറെ വളരും. 10 മീറ്ററാണ് ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോർഡ്. അക്വേറിയത്തിൽ വിവിധയിനത്തിൽപ്പെട്ട 200ൽ ഏറെ സ്രാവുകളും മറ്റു മത്സ്യങ്ങളുമുണ്ട്. സമുദ്രജീവികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠന-ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കൂടിയാണിത്.

English Summary : The National Aquarium at Al Qana is now home to super snake, a female reticulated python