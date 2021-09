ദുബായിലേക്കുള്ള ആ വിളി ആശ്വാസം, വിമാനത്താവളം ഭയം; വിനോദ് കോവൂർ പറയുന്നു

ദുബായ് ∙ കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന് ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ലാതെ കോവൂരിലെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് കാതിൽ കുളിർമഴയായി ആ ക്ഷണമെത്തിയത്– ദുബായിൽ കലാ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാന്‍ വരാമോ? നൂറുവട്ടം സമ്മതം എന്ന് പറയാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ആലോചിക്കേണ്ടിവന്നില്ല വിനോദ് കോവൂരിന്. നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെയാണ് ഇൗ കലാകാരൻ ദുബായിലേയ്ക്ക് വിമാനം കയറിയത്.

മൂന്നു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്നലെ (ബുധൻ) വിനോദ് കോവൂർ യുഎഇയിലെത്തുന്നത്. കൂടെ, മാപ്പിളപ്പാട്ടു ഗായകൻ കൊല്ലം ഷാഫി, ആബിദ് എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും യുഎഇയിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു. ലോക്ഡൗൺ ആയതോടെ നാട്ടിൽ സിനിമയും സീരിയലും നിലച്ചു. മിമിക്രി കലാകാരന്മാരെ പോലുള്ളവർ വരുമാനം നിലച്ചതോടെ കഷ്ടപ്പാടിലായി. ഉത്സവവും ക്ലബ് വാർഷികവും കമ്പനികളുടെ വാർഷിക പരിപാടികളും കൂടി ഇല്ലാണ്ടാതയോടെ ഇനിയെന്ത് എന്ന ചോദ്യം ഒാരോരുത്തരെയും വേട്ടയാടി. പിന്നീട്, മഴവിൽ മനോരമയിലെ മറിമായം ആരംഭിച്ചതോടെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ആശ്വാസമായി. 10 വർഷമായി തുടരുന്ന വിജയ പരിപാടിയാണത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറിമായമാണ് പിന്നീട് അതിജീവനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത്.

1994ലാണ് വിനോദ് കോവൂർ ആദ്യമായി യുഎഇയില്‍ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനെത്തിയത്. കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ടോം ആൻഡ് ജെറി എന്ന സ്വന്തം ട്രൂപ്പ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് പരിപാടിയിൽ സ്കിറ്റ് ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് എത്രതവണ വന്നു എന്ന് എണ്ണിനോക്കിയിട്ടില്ല. യുഎഇയും മറ്റു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും കേരളത്തിലെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ ജീവവായുവാണ്. അവിടേയ്ക്കുള്ള വാതിൽ വീണ്ടും തുറന്നു എന്നറിയുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം എനിക്കും ഷാഫിക്കും ആബിദിനും മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള കേരളത്തിലെ ഒാരോ കലാകാരന്മാർക്കും നൽകുന്ന ആശ്വാസം വിവരണാതീതമാണ്–വിനോദ് പറയുന്നു.



വിമാനത്താവളത്തിലെ പേടി



ദുബായിലേയ്ക്ക് വിമാനം കയറുന്നതിന് മുൻപ് വിനോദ് കോവൂർ തന്റെ എഫ്ബി പേജിൽ ഒരു കുറിപ്പിട്ടു. അത് വായിച്ചവർക്കൊക്കെ മനസിലായി, പുള്ളിക്ക് ഇത്തിരി ഭയമുണ്ടെന്ന്. അതു ശരിയാണെന്ന് വിനോദ് സമ്മതിക്കുന്നു. കാരണം, പതിവിന് വിപരീതമായി ആറ് മണിക്കൂർ മുൻപേ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തണം. 48 മണിക്കൂർ മുൻപ് പിസിആർ പരിശോധന നടത്തി കോവിഡ് ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലും റാപിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാകണം. അതും നെഗറ്റീവാണെന്ന് ഉറപ്പായാലേ യാത്രയ്ക്ക് സമ്മതിക്കൂ.

എങ്ങാനും യാത്ര മുടങ്ങിയാലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് വല്ലാതെ സമ്മർദത്തിലായിരുന്നു എന്നത് നേര്. പിന്നീട് ദുബായിലെത്തിയും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനായി. ഇതൊക്കെ പുതിയ അനുഭവമാണല്ലോ. ദുബായിൽ കാലുകുത്തിയതു മുതൽ നല്ല കാലം വരാൻ പോകുന്നു എന്ന ഒരു ചിന്ത ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. എസ്കേപ്പ്, വില്ലൻ എന്നീ സിനിമകളിലഭിനയിച്ച ശേഷമാണ് വിനോദ് യുഎഇലെത്തുന്നത്. നേരത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയ ആറോളം ചിത്രങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യാനുണ്ട്.



നാളെ വൈകിട്ട് ദുബായ് ദെയ്റയിലെ ക്രൗൺ പ്ലാസ ഹോട്ടലിലാണ് വിനോദ് കോവൂർ, കൊല്ലം ഷാഫി, ആബിദ് എന്നിവര്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ട് പരിപാടി. ഇസിഎച്ച് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഷഫീൽ കണ്ണൂർ. ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന വിശേഷണമുണ്ടെങ്കിലും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ.



മാപ്പിളപ്പാട്ടിനിടയിലാണ് വിനോദ് കോവൂരിന്റെ തമാശയും പാട്ടും അരങ്ങേറുക. യുഎഇയിലെ കലാകാരന്മാർ ഇവർക്ക് പിന്തുണമായുണ്ടാകും. വെൽക്കം ബായ്ക്ക് എന്നാണ് നാളത്തെ പരിപാടിയുടെ പേര്. യഥാർഥത്തിൽ ഇത് പ്രതീക്ഷകളുടെ പൊൻപുലരിക്ക് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ കലാകാരന്മാർക്കു യുഎഇയിലേയ്ക്കുള്ള സുസ്വാഗതം കൂടിയാണ്– വിനോദ് പറയുന്നു.



