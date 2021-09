ലോക്ഡൗൺ കാലം പഠനത്തിന് സമർപ്പിച്ചു മലയാളി; ഇടംപിടിച്ചത് ലോക റെക്കോർഡിൽ

ദുബായ്∙ കോവിഡ്19 ലോക്ഡൗൺ ആളുകൾ പലതരത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചപ്പോൾ ദുബായിലെ പ്രവാസി മലയാളി പുണർന്നത് അറിവിനെ. ഇതുവഴി ഇടംപിടിച്ചത് ഗോൾഡൻ ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിലും.

പത്തനംതിട്ട ചിറ്റാർ സ്വദേശി മനു വർഗീസ് കുളത്തുങ്കൽ ആണ് ലോക റെക്കോർഡിന് അർഹനായത്. കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ 28 രാജ്യാന്തര സർവ്വകലാശാലകളിൽ നിന്നും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വിവിധ സംഘടനകളിൽ നിന്നും 53 ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ചെയ്തു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കിയതിനാണു ഗോൾഡൻ ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിൻറെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോ.ഇ. പി ജോൺസനിൽ നിന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റും മെഡലും മനു വർഗീസ് ഏറ്റുവാങ്ങി .

ഒഴിവുവേളകൾ സമർപ്പിച്ചത് പഠനത്തിന്

2020 ഏപ്രിൽ നാലു മുതൽ മുതൽ 2021 ഓഗസ്റ്റ് 25 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് കോഴ്സുകൾ ചെയ്തത്. ജോലിക്കു ശേഷമുള്ള ഒഴിവു സമയമാണു വായനയ്ക്കും പഠനത്തിനുമായി നീക്കിവച്ചത് . വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം ,തൊഴിൽ എന്നീ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പഠനത്തിന് ആധാരമാക്കി. അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ എമർജൻസി മാനേജ്മെന്റ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നു "ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ", രാജ്യാന്തര കുടിയേറ്റ സംഘടനയിൽ നിന്നു "കുടിയേറ്റക്കാരുടെ മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ", ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ നിന്നു "സാമ്പത്തിക സന്തുലിതാവസ്ഥ ", ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ നിന്നു "കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ", "വാക്സീനുകളുടെ ഉപയോഗം" , യുഎഇയിലെ ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് സ്മാർട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും "ഓൺലൈൻ അധ്യാപനം "മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിറ്റി ഓഫ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസിൽ നിന്നു "കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനം ", ഷിക്കാഗോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നു "വ്യക്തിത്വ വികസനം", യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലീഡ്സിൽ നിന്നു "പൊതുസമൂഹം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം", ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നു "മാറുന്ന ലോകത്തെ പ്രതീക്ഷകളും പ്രചോദനവും", ലണ്ടൻ ഈ- ലേണിങ് കോളജിൽ നിന്നു "കസ്റ്റമർ സർവീസ്", ലണ്ടൻ കിങ്സ് കോളേജിൽ നിന്നു "ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് " തുടങ്ങിയവ ഇതിലുൾപ്പെടും. അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ് ഇൽ നിന്നു ലോജിസ്റ്റിക്സ് &സപ്ലൈ ചെയിനിൽ ഡിപ്ലോമ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ വിഷയത്തിൽ യുഎഇയിൽ നിന്നു പ്രഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കരസ്ഥമാക്കി.

എജുക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയിൽ ഡിപ്ലോമയും ഓൺലൈനായി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് ,ഗ്രിഫിത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒാസ്ട്രേലിയ, ലാൻ കാസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മാക്വയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒാസ്ട്രേലിയ, ആർഎം െഎടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒാസ്ട്രേലിയ, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള യൂണിസെഫ്, ഇൻഫോർ എംഇഎ (United nations Environmental law and conventions portal) , യൂണിറ്റർ യുഎൻ കുടിയേറ്റ സംഘടന, രാജ്യാന്തര മാരിടൈം സംഘടന (IMO)എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കോഴ്സുകളും പൂർത്തിയാക്കി. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് , ഇഫക്ടീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഹ്രസ്വകാല കോഴ്സുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിന്റെയും ഇൻറർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിന്റെയും അംഗീകാരത്തിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാഠം പകർന്നുകൊടുക്കാൻ ഉത്സാഹം

പഠിച്ച വിഷയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കു പകർന്നു കൊടുക്കാനും മനു വർഗീസ് സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട്. ദിവസവും ചുരുങ്ങിയതു രണ്ടു മണിക്കൂറെങ്കിലും വായനയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു. ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദവും സോഷ്യോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദവും, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പി.ജി ഡിപ്ലോമയും നേടിയശേഷമാണ് പ്രവാസ ലോകത്തേയ്ക്ക് ചേക്കേറിയത്. അധ്യാപകനായും മാധ്യമപ്രവർത്തകനായും നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി യുഎഇയിലെ സാമൂഹിക -സാമുദായിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി സംഘടനകളിൽ സജീവമാണ് . യുഎഇയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് വിഭാഗത്തിലാണ് ജോലി. ഭാര്യ ജിഷ മനു മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് സൂപ്പർവൈസർ. മക്കൾ : ഡാരൻ, ഡാൻ .

English Summary: Malayali gets world record by doing 53 online courses during lockdown