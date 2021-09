'നുഅഖായ്' ആശംസകളുമായി 11 വയസ്സുകാരി ചാടിയത് ആഴക്കടലിലേക്ക്

ഫുജൈറ ∙ നമ്മുടെ വിഷുവാണ് ഒഡീഷയ്ക്ക് 'നുഅഖായ്'. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാർഷികോത്സവം. നുഅഖായ് ദിനത്തിൽ സ്വന്തം നാട്ടുകാർക്ക് ദുബായിലെ 11 വയസ്സുകാരി ടിസ്യ പാണിഗ്രഹി ആശംസകൾ നേർന്നത് ആരെയും ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന രീതിതിയിൽ. സ്കൂബ ഡൈവറായ ടിസ്യ അറബിക്കടലിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ വൈറലാകാൻ ഏറെ സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല.

ടിസ്യയോടൊപ്പം ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പിതാവ് പ്രിയദർശി പാണിഗ്രഹിയും കടലാഴങ്ങളിലേക്കു കുതിച്ചു. 'നുഅ' എന്നാൽ പുതിയത് എന്നും 'ഖായ്' എന്നാൽ ഭക്ഷണം എന്നുമാണ് ഒറിയ ഭാഷയിൽ അർഥം. നുഅഖായ് ഉത്സവത്തിൽ കർഷകർ കൊയ്ത്തു നടത്തുന്നു. വിനായക ചതുർഥിക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ഇൗ ഉത്സവം കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതീക്ഷകളുടെ മഹോത്സവമാണ്.

ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബർ10) യായിരുന്നു നുഅഖായ് ഉത്സവം. വൈകിട്ടാണ് പിതാവ് പ്രിയദർശി പാണിഗ്രഹിക്കൊപ്പം ടിസ്യ ദിബ്ബയിലെത്തിയത്. ഒാക്സിജൻ സിലിണ്ടറടക്കമുള്ള തയാറെടുപ്പോടെ, പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ ആത്മധൈര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് കടലിലിലേക്കു ചാടിയ ടിസ്യയും പിതാവ് പ്രിയദർശിയും നുഅഖായ് ആശംസകൾ നേരുന്ന പ്ലക്കാർഡ് കടലിനടിയിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു.

40 അടി ആഴത്തിലേക്കാണ് ടിസ്യ ചാടിയത്. പവിഴപ്പുറ്റുകളും അപൂർവ മത്സ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ കടലിലെ കാഴ്ചകൾ ടിസ്യക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ നിമിഷങ്ങൾ. ടിസ്യ സ്കൂബാ പരിശീലനം നടത്തുന്ന അൽ ബൂം ഡൈവിങ് സ്കൂളിലെ പരിശീലകൻ ലബനാൻ സ്വദേശിയായ ഹാനി അൽ ഹജ്ജാർ ഈ 11 വയസ്സുകാരിയുടെ പ്രകടനം അണ്ടർ വാട്ടർ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നിശ്ചല ചിത്രങ്ങളായും വിഡിയോയായും പകർത്താൻ സഹായിച്ചു.

ഒഡീഷയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്കൂബാ ഡൈവറാണ് ടിസ്യ. കഴിഞ്ഞ ഒാഗസ്റ്റ് 22ന് പാഡി (പ്രഫഷനൽ അസോസിയേഷൻ ഒാഫ് സ്കൂബാ ഡ്രൈവിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ്) ജൂനിയർ ഒാപൺ വാട്ടർ സ്കൂബാ ഡൈവർ ലൈസൻസ് 10–ാം വയസ്സിൽ ടിസ്യ യുഎഇയിൽ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കി. 2012 മുതൽ ഇൗ രംഗത്തുള്ള പിതാവ് പ്രിയദർശിയിൽ നിന്നാണ് ടിസ്യക്ക് സ്കൂബാ ഡൈവിങ് നടത്താനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിച്ചത്. ദുബായ് റാഫിൾസ് വേൾഡ് അക്കാദമിയിൽ ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് ടിസ്യ. ഒഡീഷയിലെ സാംബൽപൂർ ആണ് ഇവരുടെ സ്വദേശം.

English Summary: Young scuba diver send out nuakhai wishes from 40 feet below sea